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「吃隔夜便當省錢的我會死嗎？」米酵菌酸惹恐慌 專家：好好冷藏就不怕

記者陳雨鑫／台北即時報導
隔夜便當並不是毒素的溫床，將食物放在常溫超過2小時，才是產生毒素的關鍵。（本報資料照片）
隔夜便當並不是毒素的溫床，將食物放在常溫超過2小時，才是產生毒素的關鍵。（本報資料照片）

台灣寶林茶堂食物中毒案，造成2死，引發全民恐慌，粿條、河粉類食品被認為是「米酵菌酸」的高風險食物，加上有專家提醒，米飯、麵食等食物應避免重複加熱，得以降低食物中毒的機率，不少網友一片哀嚎「吃隔夜便當省錢的我，是不是要死了？」台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，隔夜便當並不是毒素的溫床，將米飯類放在常溫超過2小時才是產生毒素的關鍵，未吃完的米飯類若能即時冷藏，即使吃隔夜便當也不必擔心中毒。

楊振昌表示，寶林茶堂中毒案目前未能確定是「米酵菌酸」引起的事件，但依照個案的症狀以及病程，高度懷疑與米酵菌酸有關，依照文獻資料，米酵菌酸大多發生在玉米、黃豆類製品，並以中國的案例較多。

國人習慣將前一晚的剩菜剩飯，裝成隔天的便當，又或是習慣打包餐廳剩菜，隔天重新加熱食用，減少剩食。楊振昌表示，不管是米酵菌酸，還是仙人掌桿菌等，通常會是食物放置常溫超過2小時開始出現，並不是「隔夜飯菜」會產生毒素，而是沒吃完的米飯類沒有即時冷藏，才是導致可能中毒的關鍵。

楊振昌表示，不同的食物會產生不同的毒素，如米飯類容易在保存狀況不佳時，出現仙人掌桿菌、蛋類出現沙門氏菌、海鮮類出現諾羅病毒，如果餐廳環境不潔，則會出現大腸桿菌污染等，如果民眾外食購買便當時，業者通常會寫「建議2小時內食用完畢」，就是為了避免毒素出現。

目前食物保存最佳的方式，即是運用冷凍庫或是冷藏箱，但不少家庭習慣儲存大量的食物，塞滿整個冰箱，使冰箱幾乎沒辦法喘息，楊振昌提醒，冰箱冷藏室溫度約在攝氏四度或是四度以下，如果冰箱被塞滿，冷氣無法流通，食物保存的品質也會受到影響，同樣也會增加細菌或是毒素的滋生，食物中若已經產生毒素，即使完全加熱，也難以消除，呼籲民眾應定期清理冰箱，最多裝六到八分滿，如果全滿同樣會增加食物中毒的機率。

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