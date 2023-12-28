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貪杯男為保骨猛吞這1保健食品險死 醫籲：當心腎壞了

記者趙容萱／台中即時報導
醫師林軒任（右）提醒，骨質疏鬆民眾更要謹慎服用保健食品，以免惹病上身。（亞大醫院提供）
醫師林軒任（右）提醒，骨質疏鬆民眾更要謹慎服用保健食品，以免惹病上身。（亞大醫院提供）

48歲張姓男子有酗酒習慣，不僅酒精性肝硬化，甚至骨質疏鬆、股骨頭壞死，置換雙側人工髖關節。他誤聽友人告知「多補充維他命D可以保骨本」，每天竟吞下2至3顆維他命D，結果被家人發現意識不清躺在客廳，經送醫救治，發現他出現可能致死的「高血鈣症」症狀，腎功能僅剩下30分，經停藥並補充大量水分，才總算恢復意識。

台灣亞洲大學附屬醫院肝膽腸胃科主治醫師陳政國說，患者本身因從事粗重工作，下班後都會邀同好喝兩杯，長期下來，出現酒精性肝硬化症狀，還因此造成骨質疏鬆、股骨頭缺血性壞死，無法久站，甚至一走路就十分疼痛，經置換人工髖關節後病情才稍稍好轉，因此讓他一直探詢如何可以「保骨本」。

張男表示，友人告知「多補充維他命D可以保骨本，甚至還能預防骨質疏鬆」，他聽聞後大為心動，直接買維他命保健食品，雖然包裝上建議每天1錠，但他想功效好，每天服用2至3錠，2個多月後，開始出現便秘、嗜睡、頻尿及口渴等症狀，日前更是被家人發現意識不清躺在客廳，驚覺狀況有異，趕緊送醫檢查。

陳政國指出，經抽血檢查後，發現血液中鈣離子高達14.5 mg/dl、副甲狀腺素則為3.3 pg/ml，腎功能分數從80多分直接退化到20多分，經詢問才發現，是因活性維生素D3服用過量，因此緊急停用後並補充大量水分，才總算恢復意識，一周後回診，數值順利恢復正常。

亞大醫院腎臟科主治醫師、腹膜透析室主任林軒任提醒，維生素D3雖有助於骨質疏鬆，但長期過量攝取也會造成危害，民眾不妨透過日曬、飲食等方式攝取適量的非活性維生素D3，萬一出現高血鈣的症狀，務必盡速就醫揪出潛在病因，才能徹底根治及預防高血鈣。

醫師林軒任提醒，骨質疏鬆民眾更要謹慎服用保健食品，以免惹病上身。（亞大醫院提供）
醫師林軒任提醒，骨質疏鬆民眾更要謹慎服用保健食品，以免惹病上身。（亞大醫院提供）

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