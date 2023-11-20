我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

微軟：OpenAI前執行長阿特曼將加入 帶領新AI團隊

H1B重大改革 一人一籤有助於防弊 明年3月可能實施

「坐著就想睡」運動力不從心男性日增 檢測睪固酮多不足

記者周宗禎／台南即時報導
高雄榮總台南分院中年男性力不從心患者日增，可檢測睪固酮找原因。（醫師吳劭文提供）
高雄榮總台南分院中年男性力不從心患者日增，可檢測睪固酮找原因。（醫師吳劭文提供）

台灣高雄榮總台南分院發現男性因「坐著就想睡」、運動時體力明顯變差甚至「力不從心」就醫日增，許多檢測睪固酮濃度不足。泌尿外科主治醫師吳劭文表示，男性40歲後睪固酮每年約2%不等速度下降，隨年齡增加加快下降，建議感覺異狀要就醫確認。

吳劭文舉60歲鄭姓患者為例，3年前退休1年前開始發現打球、運動時體力變差，變得焦慮甚至影響睡眠與性生活，最後因為排尿障礙找上泌尿科，發現睪固酮不足，補充治療半年後症狀才慢慢改善，血糖控制也穩定。

睪固酮(Testosterone)對男性生理或心理都極為重要。睪固酮隨年齡下降、速度隨著年齡增加加快，身體也逐漸顯現體力減退、耐力降低、性功能衰退等老化現象，可能因而產生焦慮、暴躁、倦怠，影響家庭與人際關係。

院方表示，民眾常忽略睪固酮檢測的重要，通常諮詢泌尿科抽血檢測，可了解睪固酮濃度是否在正常範圍，醫師也會說明積極治療對健康帶來的好處。

目前衛福部已核准使用多種睪固酮補充劑型，但只有「口服甲基睪固酮錠劑」列入有條件給付品項，因有潛在肝毒性風險，許多醫院減少使用，另可供選擇的劑型有3種：短效型與長效型針劑，短效型2至4周、長效型3個月打一針，視患者情況選擇。

皮膚凝膠則是直接將睪固酮塗抹在身體肩膀、肚皮，大腿等處經皮吸收，缺點是塗抹後有黏膩感，患者須注意防止家人不慎沾染上藥物。

另有鼻內凝膠，每天從鼻孔給藥，兩個鼻孔一次劑量，一天2到3次。優點是使用方便避免手部汙染，也不需打針，藥品單瓶體積小，可方便攜帶出門。但鼻子容易發炎、鼻中膈彎曲、嚴重鼻塞較不適合使用。

吳劭文說，使用睪固酮補充劑要先經醫師評估，確定無攝護腺腫瘤或尿滯留風險才可使用。無論何種製劑都需定期回診檢查，確認可在規律荷爾蒙補充治療感受症狀緩解，建立健康的生活作息。

院方表示，許多民眾網購未經主管機關許可的「同化雄激素類固醇」，也無醫療專業追蹤監測，有濫用與不可預期藥物不良反應風險，要特別注意。

檢測 血糖 退休

上一則

臭蟲叮咬 搔抓嚴重破皮 小心引發蜂窩性組織炎

延伸閱讀

男性「坐著尿尿」好處多 連足球巨星梅西也效法

男性「坐著尿尿」好處多 連足球巨星梅西也效法
頻尿、尿急…膀胱過動症有新療法

頻尿、尿急…膀胱過動症有新療法
「舉弱男」留意健康崩盤 男性下半身三大指標可預警

「舉弱男」留意健康崩盤 男性下半身三大指標可預警
中年男愛發脾氣 小心更年期來了

中年男愛發脾氣 小心更年期來了

熱門新聞

許多飲品都強調要高溫沖泡，但沖泡後放一段時間再飲用，喝起來如果不燙口就能安心享用。（取材自Ingimage）

【食力】喝熱飲也會致癌？重點在於過燙與重複刺激 而不是飲料有問題

2023-11-18 07:49
均衡飲食、規律運動、良好睡眠、管好體重與三高，實踐健康的生活型態，不只能預防糖尿病，也能預防其他慢性病、癌症。(取材自健康醫療網)

如何預防糖尿病產生？醫師籲掌握4大要領遠離糖尿病

2023-11-17 00:30
新研究發現，植物性飲食可以促進心血管健康。(Getty Images)

專家：少肉多菜 壞膽固醇降了

2023-11-16 01:00
（圖：健康醫療網提供）

搶救臉部大崩壞 醫師教防老化正確保養觀念

2023-11-15 02:00
優格是一種含有益生菌培養物的發酵食品，冬日裡想要品嘗優格，掌握溫度界線加熱，就不會讓菌種死掉。（取材自Shutterstock）

【食力】天冷想吃「熱」優格？用這3招加熱、免擔心活性降低

2023-11-18 07:44
(取材自健康醫療網)

20歲女大生嚴重狐臭住院清瘡 1治療方式遠離難聞氣味

2023-11-13 00:15

超人氣

更多 >
美國亞洲小姐選美 台灣佳麗艷絕全場 勇奪后冠

美國亞洲小姐選美 台灣佳麗艷絕全場 勇奪后冠
柯文哲稱要拚到底選總統 侯友宜正面回應了

柯文哲稱要拚到底選總統 侯友宜正面回應了
前總統卡特夫人羅莎琳去世 享耆壽96歲

前總統卡特夫人羅莎琳去世 享耆壽96歲
柯文哲夜會郭台銘1小時 郭辦：朝整合勝選前進

柯文哲夜會郭台銘1小時 郭辦：朝整合勝選前進
加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？

加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？