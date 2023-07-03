學者：聽損未矯正 大腦病理變化恐加速、失智風險增
約翰霍普金斯大學教授Frank Lin今日提醒，未矯正聽力損失會加速大腦病理變化，輕度聽損會使失智症風險增1倍、中度使風險增至3倍、嚴重則恐增至5倍，可藉矯正降低風險。
台灣臨床失智症學會、聽力語言學會今天舉辦「重視聽篩，守護失智」主題演講會，邀請約翰霍普金斯大學耳蝸與公共衛生中心教授Frank Lin與台灣專家學者共同討論長者失智預防議題，盼加深民眾對聽力篩檢與失智預防的重視，透過及早發現高風險因子及矯正，降低失智症醫療照護成本及社會成本。
Frank Lin指出，他與研究團隊曾深入追蹤639名36至90歲民眾超過10年，每隔1到2年接受一次聽力和認知能力測試，發現未矯正聽力損失，會加速大腦萎縮與大腦白質病變等其他大腦病理性變化；且輕度聽損會使失智症風險增1倍、中度損失使風險增至3倍，聽力嚴重受損者患失智症可能性則比一般人高出5倍。
2020年醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）1項研究結果也顯示，失智症12大風險因子中，名列首位的就是聽力受損。Frank Lin建議，可藉矯正聽力損失減少處理聲音負擔、提供大腦更多刺激並提高社交參與度，降低失智風險。
台大醫院耳鼻喉部教授劉殿楨則指出，65歲以上長者每3人就有1人可能有聽損狀況，除造成生活社交困難，還可能因聽不到警示聲等而有較高危險；因此建議從聽力開始有退化徵兆的50歲開始，每年要做聽力檢查，若聽損超過40分貝可能影響生活、有安全疑慮時，即可用助聽器輔助，大幅減少對日常生活影響。
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