我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

排隊爭吵 芝14歲少年槍殺暴打母親男 檢察官不起訴

一洲焦點／兵變證明普亭師出無名、最高法院重要裁決

孕婦吃芒果寶寶皮膚會變差？ 營養師這麼解讀

記者江良誠／南投即時報導
現在是芒果盛產季節風味極佳，營養師澄清，孕婦吃芒果不會影響胎兒，且富含營養素，孕期適量品嘗有助健康。（南投醫院提供）
現在是芒果盛產季節風味極佳，營養師澄清，孕婦吃芒果不會影響胎兒，且富含營養素，孕期適量品嘗有助健康。（南投醫院提供）

最近正值芒果盛產期，香甜多汁風味佳，不過常有長輩經驗談，提醒孕婦「芒果有毒要少吃，以免寶寶出生後皮膚不好」。台灣衛福部南投醫院營養師澄清，芒果營養價值豐富，可促進腸胃蠕動，以防孕期便秘，又有豐富胡蘿蔔素，讓孕婦眼睛更健康，適量食用芒果不會影響寶寶皮膚。

營養師黃淑敏說，據農委會資料指芒果有毒會導致過敏的說法，是因芒果屬於漆樹科，含有較多生物過敏原，例如芒果樹枝液含有「漆酚」、芒果果皮含有「間苯二酚」等，會讓少數人過敏，過敏者可能會出現氣喘、蕁麻疹或皮膚炎等症狀。

其實芒果是營養豐富水果，依據食藥署食品營養成分資料庫指出，每100公克的愛文芒果平均熱量約50kcal，並含有維生素A 、ß-胡蘿蔔素、維生素C、葉酸27.1 ug、膳食纖維0.9 g、鉀106 mg等，營養成分相當多，加上含有高鉀離子，可避免血壓過高。

黃淑敏說，適量品嘗芒果好處多多，ß-胡蘿蔔素於體內會轉換成維生素A，而維生素A，可以維持眼睛健康及昏暗光線中的視力，協助免疫系統正常運作；膳食纖維有助於腸胃蠕動、順暢排便；鉀則可以穩定血壓。

芒果由於ß-胡蘿蔔素豐富，吃過量可能會導致其滯留體內，而短暫出現身體變黃等症狀，此外，芒果含糖量每100公克約10至15公克，糖尿病、腎臟病患者應酌量食用不要過量，避免造成身體負擔。

過敏 血壓 糖尿病

上一則

減重不難 體重管理師：掌握原則就能不挨餓又不復胖

延伸閱讀

孕婦吃芒果寶寶皮膚會變差？ 營養師這麼解讀

孕婦吃芒果寶寶皮膚會變差？ 營養師這麼解讀
喝大骨湯補鈣？豆漿鈣含量高？營養師破解3大補鈣迷思

喝大骨湯補鈣？豆漿鈣含量高？營養師破解3大補鈣迷思
孕婦心律不整送急診 醫採無輻射電燒手術保護胎兒

孕婦心律不整送急診 醫採無輻射電燒手術保護胎兒
營養師：健康吃粽 一天一粒細嚼慢嚥

營養師：健康吃粽 一天一粒細嚼慢嚥

熱門新聞

高雄市消防局仁武分隊救護員蘇慶原、陳穎芳和莊紀煌等3人，成功替高雄婦接生下一名包婦在羊膜囊裡的人魚寶寶；圖為救護員模擬當時協助接生女嬰的情形。（記者石秀華／翻攝）

八萬分之一 高雄婦早產人魚寶寶 長庚醫師這麼說

2023-06-23 05:22
圖片來源 ／健康醫療網

喝大骨湯補鈣？豆漿鈣含量高？營養師破解3大補鈣迷思

2023-06-25 00:30
圖片來源 ／健康醫療網

誰是腦中風高危險群？8危險因子自我評估 3招辨認跡象

2023-06-23 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

男子服感冒藥全身搔癢、冒皮疹 醫揭「1原因」惹禍

2023-06-25 01:00
（圖：健康醫療網提供）

老翁「喝1中藥茶」退火 竟致腎功能惡化急洗腎

2023-06-22 01:45
（圖：健康醫療網提供）

黃子佼爆性騷「玉石俱焚」專家曝5步驟正確面對錯誤

2023-06-22 01:15

超人氣

更多 >
普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉

普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉
擴展自助結帳後「偷用」變多 好市多官宣嚴打「共用會員卡」

擴展自助結帳後「偷用」變多 好市多官宣嚴打「共用會員卡」
護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多

護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多
遭爆戀已婚隨扈 台府發言人Kolas火速請辭獲准

遭爆戀已婚隨扈 台府發言人Kolas火速請辭獲准
搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟