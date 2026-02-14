我的頻道

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

賣血最大國 全美每天20萬人賣血維生 去年達47億元

團圓篇／過年演「好孩子」太累 醫師建議適度獨處運動調適

記者陳俊智／桃園即時報導
台灣春節9天連假，為扮演好家庭或伴侶角色，可能容易覺得身心疲憊，醫師建議適度獨處和運動調劑（示意圖）。（記者陳俊智／攝影）
台灣春節9天連假，為扮演好家庭或伴侶角色，可能容易覺得身心疲憊，醫師建議適度獨處和運動調劑（示意圖）。（記者陳俊智／攝影）

春節連假民眾返鄉團聚，看似熱鬧，其實不少人身心疲憊。台灣衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文表示，過年並非每個人都覺得開心或放鬆，疲累、煩躁、甚至只想一個人靜一靜，都是正常心理反應，適度獨處或簡單運動都有助調整心情與身體健康。

蘇柏文指出，年假期間作息改變、長時間與家人相處，加上對「過年應該要開心」、「團聚要和樂」期待，反而容易讓自己的感受被忽略。許多民眾平時忙於工作，到了假期，一下子失去原有節奏，身體放鬆了，情緒卻追不上，出現焦慮、低落或失眠等狀況，並不代表心理出了問題，而是身心在提醒需要調整。

蘇柏文提到，春節連假期間也恰逢西洋情人節，常被視為浪漫、甜蜜的日子，但並非所有伴侶都能輕鬆面對，有些人努力扮演「貼心伴侶」，配合節日安排、滿足對方期待，內心卻感到壓力與疲憊。這樣的情形，其實與過年回家圍爐、走春時努力扮演「好兒子、好女兒」類似，外表看似圓滿，內心的真實需求卻容易被忽略。

春節與情人節都是與生命中重要的人高度密集互動的時刻，當關係越親近、期待越高，情緒與壓力也越容易累積。有些人習慣忍耐、不想破壞氣氛，長時間壓抑自己的感受，反而讓身心更加疲憊。心理健康並不是要求自己「撐過去」，而是學會在關係中也照顧好自己，適度為自己保留獨處與休息的時間，或從事自己很喜歡的活動。

蘇柏文建議，民眾放慢生活節奏，降低對行程與表現的要求，不必每一場聚會都參加，也不需要勉強自己符合所有人的期待。維持基本作息、適度活動、避免過度熬夜，都是讓情緒穩定的重要關鍵。若感到情緒緊繃，也可透過深呼吸、伸展或短暫散步，幫助身體與情緒慢慢降溫。但如果出現持續失眠、情緒低落、明顯焦慮或反覆出現身體不適等情形，應及早尋求專業協助。

台灣春節9天連假，為扮演好家庭或伴侶角色，可能容易覺得身心疲憊，醫師建議適度獨處...
台灣春節9天連假，為扮演好家庭或伴侶角色，可能容易覺得身心疲憊，醫師建議適度獨處和運動調劑（示意圖）。（記者陳俊智／攝影）

春節 情人節 心理健康

