馬年到／祥馬送福 華人藝術家畫出歡快躍動、朝氣

黃春雲的水墨畫「丙午大吉」。(作者提供)

農曆馬年到來。畫馬在中華民族的繪畫史上占據著相當重要的位置，時至今日，即使在紐約華社，仍有華裔書畫家喜歡畫各種各樣的馬，寫各種各樣的馬字，用這種傳統的藝術方式來歡慶農曆馬年的到來，祝賀親朋好友「一馬當先」、「馬到成功」、「萬馬奔騰」、「龍馬精神」。

紐約華社書畫家和社區人士展示以馬為主題的作品。(記者胡聲橋╱攝影)

中華畫馬 源遠流長

中華民族歷代畫馬名家輩出，中華民族的馬圖不僅追求形似，更注重表現馬的神韻和精神境界。唐代是畫馬的第一個高潮，現存最著名的是被譽為「畫馬第一人」韓幹的兩幅作品：「照夜白圖」和「牧馬圖」。「照夜白圖」目前被收藏在紐約大都會 博物館；「牧馬圖」被收藏在臺灣的國立故宮 博物館。韓幹主張「以真馬為師」，這兩幅作品都是寫實風格的，他筆下的馬體形肥碩、圓潤，展現出大唐帝國的繁榮與自信。

北宋李公麟的「五馬圖」、元代趙孟頫的「浴馬圖」和「秋郊飲馬圖」、清代郎世寧的「百駿圖」都是馬畫中的神品，風格也由寫實轉向多元，李公麟的「五馬圖」以白描手法著稱，趙孟頫的作品兼具寫實與文人筆墨之美，郎世寧的「百駿圖」是一副長卷鉅作，光影寫實感極強。徐悲鴻是現代畫面的奠基人，其作品融合了西方解剖學的精準和中國傳統水墨寫意的趣味，徐悲鴻創作於1941年第二次長沙會戰期間創作的「奔馬圖」最為著名，被譽為激勵了中華民族英勇抗日的氣概。

李春華的「三駿圖」。(作者提供)

李兆銀的金文「馬」字。(作者提供)

水墨名駒 躍然紙上

紐約華社就有幾位擅長畫馬的畫家。旅美書畫家，美國中國美術家協會主席和紐約華夏書畫院院長黃春雲專門為2026農曆馬年創作了一副名為「丙午大吉」的水墨奔馬圖，一匹神駿異常、動感十足的名駒躍然紙上。

被譽為「詩書畫三絕」的李春華最近創作了一幅「三駿圖」恭賀新春。李春華說，馬在12生肖中象徵奔馳、力量與開拓，他希望自己的「三駿圖」能給大家帶去新年的朝氣和活力。李春華為此題詩一首，「山河壯麗又長徵，誰奮揚蹄躍錦程？瞻眺春生梅映雪，嘶鳴地動鼓連旌。已傳喜報三千里，更助宏圖百萬兵。願借東風添福瑞，炎黃捷足共昇平！」

黃春雲和李春華的馬畫都是基於中國傳統的水墨畫，而葉濟民的「祥馬送福」則以民間版畫和裝飾畫的風格呈現出了一匹歡快躍動、喜氣洋洋的卡通馬。葉濟民說自己畫的馬像吉祥物，希望能夠給大家帶來好運。

葉濟民的民俗畫「祥馬送福」。(作者提供)

李兆銀的甲骨文「馬」字。(作者提供)

書寫馬字 推陳出新

為了喜迎農曆馬年，美國中國書法家協會主席李兆銀專門為2026農曆馬年書寫了大幅的甲骨文 「馬」字和金文「馬」字。「甲骨文中的馬字活脫脫就是一匹駿馬，金文馬字已完全具備漢字形狀，但看起來仍像一匹馬。書畫同源在中華藝術中根深蒂固」，李兆銀說，「馬在中華文化中象徵著信念、力量和奔騰不息的精神，我想借這兩幅字，寓意新一年駿馬奔騰，前程似錦」。

書法家鄭子團書寫了一副對聯，「馬躍千山秀 龍騰四海春」，以此迎接馬年新春佳節的到來。

藝術家張軍推出了別出心裁的「馬字」墨流畫。張軍介紹，墨流畫源於日本，原本是一種製作和服和和紙的形式。其具體製作方法是用筆將墨汁點到水面，讓墨汁在水面暈染擴散，形成大理石一般的肌理和各種漩渦，然後將一張白色宣紙覆蓋在水面獲取整幅畫面，最後再把自己書寫的甲骨文「馬」字剪貼到畫面上。

作為基督徒，李兆銀還與另外三位教友打出了以中國書法呈現的「以馬內利」四字。李兆銀認為這是以中國傳統書法傳福音的一種嘗試。李兆銀介紹，「以馬內利」(Immanuel)在希伯來語中意為「上帝與我們同在」(God with us)，是聖經中一個重要的名字和預言，指代耶穌基督道成肉身，實現了上帝與人類同在的應許，在舊約《以賽亞書》和新約《馬太福音》中都有記載。它代表了神主動與人同在、賜予救恩和同在的力量，基督徒常在書信結尾用以表示祝福和勉勵。