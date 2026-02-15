布置篇／福字不能倒著貼 春聯須年年換

迎接農曆新年，家家戶戶多會貼春聯，但春聯形式各異，也有不同禁忌，張貼時應特別注意，以免觸犯禁忌；示意圖。（圖／AI生成）

迎接農曆新年，家家戶戶多會貼春聯，帶有趨吉避凶、除舊布新等涵義，但民俗專家廖大乙提醒，春聯必須每年更換，依門聯、斗方、門神等形式各異，也有不同禁忌，像「福」字不能倒貼等，張貼時應特別注意，以免觸犯禁忌，招致衰運。

廖大乙指出，相傳是因年獸最怕紅色，過年便貼春聯驅逐年獸，傳統沿襲至今，演變為不讓災禍不進家門，象徵趨吉避凶，同時除舊布新，為新的一年帶來新氣象；而張貼春聯應在除夕前，又以「除夕當天早上6時到中午12時」最為適宜。

張貼春聯有一個大原則，就是在貼新的春聯前，必須把舊的撕下來，且最好撕破，千萬不能將新春聯直接貼在舊春聯上；此外，春聯有門聯、斗方、門神、春條等，形式各異，張貼方式也不同，須特別注意，以免觸犯禁忌，招致衰運。

其中，多數民眾都知道「門聯」為上下聯加橫批，貼在大門口左右兩側及上方，右邊為上聯、左邊為下聯，從屋外往屋內判斷左右，張貼時須注意上聯最後一字為仄聲，下聯最後一字為平聲，且張貼順序為上聯、下聯、橫批，不可貼錯。

至於寫著「福」、「春」、「滿」等形式方正的「斗方」，廖大乙說，「福」字千萬不能倒貼，等於把福氣倒掉，非常忌諱，實際「福」字或合成字「招財進寶」就正貼在大門口，盡量被大家看見，集眾人之氣，有助於迎財納福，也讓大家都平安。

「春」、「滿」則是貼在家裡正財位看得到的地方，還要特別注意，「春」字不能貼在大門口，因為古時候只有妓院門口會貼春字，若要貼「春」，一般家庭能貼窗戶，公司企業則能貼在公司最後方，帶有「年年有春（台語『剩下』之意）」。