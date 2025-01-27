我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報稅季節今天開始 WSJ提醒今年報稅重大改變

中國DeepSeek 屠殺美科技股 Nvidia重挫11%

布置篇／吉祥物位置？沙發擺哪？掌握居家10招賺大錢

聯合報
財位可擺設吉祥物。（本報資料照片）
財位可擺設吉祥物。（本報資料照片）

揮別2024年、蛇年開運尋求賺錢方法，台灣命理師楊登嵙表示，站在家裡或公司室內格局的正中央，使用指南針或羅盤找出正確的東南西北方，除了加強在財位的布局外，更要注重財位所在的客廳燈光、色調，透過一些小撇步，讓新年新氣象，提升自己的好運。

財位通常位於入門的45度角位置。（本報資料照片）
財位通常位於入門的45度角位置。（本報資料照片）

1.掌握北方財帛星。「財帛星」主掌財運、投資獲利，可在此方放置「催財轉水」的流水盆，或者擺設聚寶盆、水晶洞，可提升業績，增進財源，財運亨通。

2.東北方驛馬位。「驛馬星」主掌異動升遷、搬家，當所處的職位不是自己喜歡，或想從南部調北部，或北部調南部一直沒辦法如願，可在家中或辦公室此方位擺設金屬製或陶瓷土製的馬，而馬不可趴臥，要站立或奔跑，並且要將馬的頭向門，往往可以令你心想事成。

3.東南方官祿位。「官祿星」主掌晉升、升官發財、喜慶，想步步高昇、升官發財的人，可在此方位，擺設五帝錢或木雕的馬，馬不可趴臥，要站立或奔跑，並且要將馬的頭向門，否則，馬的頭向內就跑不出去了。

4.吉祥物旺財。在「財位」依照個人的本命放置適合的吉祥藝術品，如木雕、石雕、金器、財神爺、水晶球、水晶洞等。

5.「財位」要光明。財位都在角落，若室內的照明不足，往往會顯得較為昏暗，財位昏暗就象徵著未來的財運昏暗，因此可以準備一盞光明燈，隨時照亮財位，讓財運之路光明。

客廳採光要明亮，中午12點的時候可開窗吸收陽氣，可收旺宅之效。（本報資料照片）
客廳採光要明亮，中午12點的時候可開窗吸收陽氣，可收旺宅之效。（本報資料照片）

6.吸收陽氣。中午陽光較強的時候將門窗全部打開，讓陽光的陽氣及新鮮空氣能夠進入房子內，將宅在家的悶氣轉換成好氣、旺氣、陽氣，頭腦清楚好運、財運自然會來臨。

7.主人位不可背對大門。主人坐在沙發上要能察知門口的動靜，方能掌握家裡的動態，若主人背對大門，大門的狀況將無法掌控，這樣的客廳布局，會導致屋主判斷力下降，如果是做生意的人，很容易賠錢。

8.整潔開運。乾淨整齊的環境也會使人心情更加愉悅。

客廳沙發不可背對大門。（本報資料照片）
客廳沙發不可背對大門。（本報資料照片）

9.植物旺財。在客廳、餐廳、陽台種植富貴竹、招財樹、福祿桐、福木等綠色或圓葉植物，植物因為光線的照射，行光合作用，產生氧氣和負離子，讓房子氣場更好。

10.色調宜暖。色調以暖色、中性色為主，再者，黃色為土，土生金，暖黃色的燈飾，能夠起到招財的作用，助旺我們的財運，對於偏財運也有幫助。

投資

上一則

金飾篇／新年買金 護身擋煞祈求平安

下一則

布置篇／歲末年終揮別囤積症 斷捨離3心法

延伸閱讀

「花邊教主」女星衝進火場救愛貓 20分鐘即刻救援：肺受傷

「花邊教主」女星衝進火場救愛貓 20分鐘即刻救援：肺受傷
湖南女學生急出門 忘關1電器釀大火 母崩潰：每天都提醒

湖南女學生急出門 忘關1電器釀大火 母崩潰：每天都提醒
大齡剩女的姻緣路（二）

大齡剩女的姻緣路（二）
新世紀傢俱貨品齊全 新年特價2折起

新世紀傢俱貨品齊全 新年特價2折起
冬季祛寒 中醫「三九貼」改善四肢冰冷

冬季祛寒 中醫「三九貼」改善四肢冰冷
現代父子關係（下）

現代父子關係（下）

熱門新聞

過年被長輩「問事」，建議可以用撒嬌的方式求「放過」。(新華社)

團圓篇／長輩「問事」難招架 幽默先預擬回答

2025-01-26 10:30
大掃除時把過期的藥物清理，迎接好將來，示意圖。（圖/123RF）

布置篇／新年迎好運 家中9物品必丟

2025-01-26 10:32
在中美超市，年貨專區已經陳列了琳琅滿目的節慶食品。(記者高雲兒／攝影)

年貨篇／年糕、乾貨應有盡有 超市商家熱鬧有勁

2025-01-26 21:00
華埠麗興恆生珠寶金行，設計並銷售多款蛇形擺件。(記者劉梓祁／攝影)

金飾篇／新年買金 護身擋煞祈求平安

2025-01-26 22:00
愈來愈多人有養寵物，是否能在新年替寵物點光明燈，命理師楊登嵙提供民俗見解。（本報資料照片）

布置篇／寵物也能點光明燈 但有4禁忌要注意

2025-01-26 10:32
過年是難得團圓的日子，表達關心切忌踩雷。(本報資料照片)

團圓篇／「三明治」話術 關心晚輩不尷尬

2025-01-26 10:30

超人氣

更多 >
王星越男神光環消失？ 主演于正新劇 「這些敗筆」讓觀眾秒棄劇

王星越男神光環消失？ 主演于正新劇 「這些敗筆」讓觀眾秒棄劇
花椰菜這樣存放進冰箱 放兩周都沒問題

花椰菜這樣存放進冰箱 放兩周都沒問題
川普收回關稅大刀 美國、哥倫比亞達成遣返移民協議、暫停報復制裁

川普收回關稅大刀 美國、哥倫比亞達成遣返移民協議、暫停報復制裁
中國DeepSeek 屠殺美科技股 Nvidia重挫11%

中國DeepSeek 屠殺美科技股 Nvidia重挫11%
ICE突襲新州有美國公民遭捕 華人恐慌：出門要帶證件？

ICE突襲新州有美國公民遭捕 華人恐慌：出門要帶證件？