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健康篇／追劇肩頸痠痛 拉單槓緩解

聯合報
春節年假不少人會宅在家追劇，小心對眼睛造成傷害，並引起痠痛上身。（圖／123RF）
春節年假不少人會宅在家追劇，小心對眼睛造成傷害，並引起痠痛上身。（圖／123RF）

春節假期，不少人會宅在家耍廢滑手機、平板、追劇、打電動，或是久坐打麻將，小心對眼睛造成傷害，還會引起痠痛上身。台灣馬偕醫院骨科主治醫師林宗諭建議，平常滑手機太久，可以做類似「吊單槓」動作，緩解肩頸疼痛。

伸展運動 有助鬆開筋骨

現代人使用3C產品相當普及，林宗諭說，因過度使用導致肩頸痠痛的人愈來愈多，從青少年到90多歲的阿公阿嬤都有，但以青壯年居多。春節假期如果長時間低頭滑手機等3C產品，可能會增加肩頸壓力，久坐打麻將則會造成身體負擔。

一旦感覺身體出現痠痛，林宗諭建議，可以做腰部伸展運動，並且搭配「滾輪」放鬆，幫助身體伸展，用滾輪時，可以特別加強大腿內外側伸展，強化膽經等處的按摩。其次，可做類似「吊單槓」動作，先將雙手舉高，上下移動雙手做「拉單槓」動作，有助於舒緩放鬆；民眾也可以去健身房、公園，或是在家靠牆空拉，都可以達到肩膀打開、舒緩的效果。

林宗諭說，痠痛症狀輕微者，應先進行姿勢調整，症狀稍嚴重者可以使用「軟式頸圈」輔助調整改善。軟式頸圈是針對時常低著頭造成脖子痠痛者，為避免再度低頭，可用頸圈輔助在上班或是容易低頭時配戴，作為輔助姿勢調整之用，但如果在意外觀者，則可以在家中配戴。

若症狀嚴重到手麻者，則建議到醫療院所使用「頸椎牽引」（拉脖子）的復健方式治療。林宗諭指出，復健場所應選擇離家近的場所，因為一周可能要去兩至三次，若是千里迢迢跑去遙遠的醫療院所做復健，反而難以持之以恆。一般穩定進行復健，大約兩、三個月可以看到改善效果。

用眼半小時 休息10分鐘

長期盯螢幕，除了造成肩頸壓力大外，對眼睛也是負擔。台灣馬偕醫院眼科主治醫師褚庭雯建議，使用3C產品時，背景光源一定要充足，用眼30分鐘就要休息10分鐘；多數人難以避免眼睛長時間盯著螢幕，導致眼睛容易乾澀，因此要記得多眨眼，避免乾澀加劇；長時間近距離用眼，還會讓眼睛肌肉緊繃，可以透過看遠方調節肌肉，讓眼睛肌肉放鬆。

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