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房市篇／蛇年到 紐約高端宅、Co-op復甦

記者和釗宇╱紐約報導
根據報告，價格是否親民仍將是新的一年裡影響買賣和租房市場的主要因素。(記者和釗宇╱攝影)
根據報告，價格是否親民仍將是新的一年裡影響買賣和租房市場的主要因素。(記者和釗宇╱攝影)

2024年對紐約市房地產市場來說是歷史性的一年，買家和租戶都面臨創紀錄的高成本挑戰。儘管年末房貸利率短暫下降，但根據地產網站StreetEasy日前公布的新年房市預測報告，價格是否親民仍將是新的一年裡影響買賣和租房市場的主要因素，預計合作公寓、市內房產、高端住宅將受到更多關注。

合作公寓重回市場焦點

報告認為，由於房價居高不下且市場上缺乏可負擔的房源，2025年合作公寓(Co-op)因其相對較低的價格將吸引更多買家關注。

合作公寓通常比共管公寓(Condo)價格更低：2024年，紐約市的Condo成交價格平均比同等面積和設施的Co-op高出26%。儘管合作公寓繁瑣的審核程序讓一些買家望而卻步，但隨著房貸利率和要價居高不下，更多買家可能會認為購買合作公寓是物有所值。

此外，合作公寓的新上市數量少於Condo，這也為計畫出售的業主提供了有利條件。今年，合作公寓的新上市數量較去年下降了4.5%，而Condo新上市數量則上升了7.3%。

儘管價格挑戰依舊存在，但紐約市房市目前正處於「剛剛好」的平衡點：新房源增加與利率下降吸引了更多買家需求。因此，隨著春季購房旺季臨近，合作公寓的賣家應提前規畫定價與營銷策略，以吸引追求價格實惠的買家。

報告預計，曾考慮搬離城市的買家可能會在新年裡重新選擇留在紐約市，因為郊區房源供應...
報告預計，曾考慮搬離城市的買家可能會在新年裡重新選擇留在紐約市，因為郊區房源供應有限，競爭激烈。(路透)

買家或重新考慮市內

報告預計，曾考慮搬離城市的買家可能會在新年裡重新選擇留在紐約市，因為郊區房源供應有限，競爭激烈。

根據Zillow市場熱度指數，紐約大都會區目前是賣方市場，但大部分交易活動集中在通勤距離內的郊區市場，價格合理的房屋會迅速售出。

相比之下，紐約市內的房市今年新房源增長更強勁，為買家提供更多選擇和議價空間。截至2024年10月，紐約市五大區共上市2萬9948套房源，比2023年增加16.8%，而周邊六個郡同期僅增長1.4%。

另外，與周邊郊區相比，紐約市的房屋上市時間更長，讓買家有更多時間做決定。Zillow數據顯示，郊區房屋平均上市時間為2到5周，而紐約市房屋的中位上市時間為9.5周，比去年增加一天。

報告認為，由於房價居高不下且市場上缺乏可負擔的房源，2025年合作公寓(Co-o...
報告認為，由於房價居高不下且市場上缺乏可負擔的房源，2025年合作公寓(Co-op)因其相對較低的價格將吸引更多買家關注。(記者和釗宇╱攝影)

豪華房屋交易將增加 

紐約市的高端房市在過去兩年表現平淡，但報告認為，2025年高端房市預計將升溫。

分析認為，近年來過高的要價和買家購買力下降導致高端房屋銷售緩慢，並推動豪華租賃需求激增。2023年12月，紐約市最貴10%的高端市場，起始價格達到495萬元，創2018年以來新高。

然而，截至2024年11月，豪華房市的起始價格已較去年高峰下降6.1%，讓更多潛在買家更有機會入市，預計2025年豪華房屋交易將增加。

儘管高端買家多依賴現金或流動資產，但高利率導致富裕購房者今年在房地產投資方面更為謹慎。隨著2025年利率預計下降，加上企業獎金預計將三年來首次增長，豪華房市的買賣雙方將更願意重返市場。

紐約市 利率 房地產

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