年貨篇／年糕、乾貨應有盡有 超市商家熱鬧有勁

在中美超市，年貨專區已經陳列了琳琅滿目的節慶食品。(記者高雲兒／攝影)

隨著農曆新年即將到來，紐約法拉盛 的商家紛紛推出各式年貨，為社區增添濃厚的節日氣氛。無論是傳統年糕、春聯、紅包，還是乾貨與精美禮品，應有盡有，吸引眾多民眾前來採購，提前感受過年的喜悅。

冬日寒意逼人，法拉盛的年貨市場卻熱鬧非凡。緬街上的「美東炒貨店」門前人來人往，熱氣騰騰。店主忙得不可開交，手不停歇地翻炒各類堅果，「這些都是我親手炒的，保證新鮮。」一名北方女顧客詢問是否有甜麻花，店主笑著推薦蔥花麻花，「這款很香，試試唄。」女顧客欣然接受，隨即有更多顧客陸續上前購買瓜子、紅薯片、花生、松子等年節零嘴。店主笑著說，「接下來買年貨的人只會愈來愈多。」

事事如意 柿餅討吉利

與美東炒貨一街之隔的「一粒栗」水果店同樣熱鬧非凡，店前擺滿柿餅、橙子等象徵吉祥的水果。一名剛買了一袋柿餅的張先生表示，「我們家每年都買柿餅，討個吉利，希望事事如意。」不過他說，這袋柿餅不是為了過年準備，而是用來解饞，「等到過年再來買新鮮的。」店主王小姐透露，冬季水果銷售較為平淡，「冬天禮盒賣得比較多，大約在20元左右，但今年買的人沒有往年多，可能是因為法拉盛的消費群體發生了變化。」

在中美超市，年貨專區已經陳列了琳瑯滿目的節慶食品。吳經理表示，今年的年貨種類與往年相差不大，年糕、糖蓮子、糖冬瓜、酥心糖、蛋捲、金元寶形巧克力等一應俱全。他笑稱：「這些東西平時很少人買，但到了過年就是搶手貨。」然而，他也坦言，今年的年貨供應存在不確定性，「按照計畫，貨架現在應該已經堆滿了，但目前看來還是有些空缺。據說碼頭要罷工 ，很多批發商都在等貨，這讓我們有點緊張，畢竟1月底就過年了。」

談及最受歡迎的年貨，吳經理指著架上所剩無幾的旺旺禮盒，「這些都是我提前囤的，其他早就賣光了。」此外，過年家家戶戶必備的堅果仍未到貨，「希望能趕在高峰期前補齊，不然錯過時機就沒人買了。」就在交談間，一名顧客前來詢問冰糖葫蘆，吳經理遺憾地說：「還沒到貨。」

福字春聯 今年沒漲價

除了食品類年貨，春聯、揮春與各式新年裝飾品也開始熱銷。雙慶大花城的店主鄧先生表示：「福字、春聯、掛飾等現在已經有人陸續開始購買，但是還不多，靠近春節時會最多。」他補充，今年這類裝飾品並未漲價，「現在不敢漲價，大家都嫌貴。」