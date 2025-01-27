布置篇／歲末年終揮別囤積症 斷捨離3心法

要避免或克服囤積症，可學習建立新的「一進一出」習慣原則，亦即在購入新物品時，就處理掉一件舊物品。(圖／123RF)

歲末年終，許多人開始大掃除、清理家中雜物，角落灰塵往往也是清潔重點。台灣林口長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈雖然住家在大馬路邊，家裡卻一塵不染，不僅沒有灰塵，也沒有堆積任何雜物，如何做到這種境界？原來，她主要靠「斷捨離3大心法」，加上「智慧除塵3步驟」，才達到這樣的目標。

執行斷捨離 該丟就要丟

何謂「斷捨離3大心法」？譚敦慈表示，她很怕家中堆積大量雜物，只要看到家中出現雜物，心情就會受影響，所以她採取斷捨離3法。

1. 進行大掃除的第一件事，就是把家裡沒用的東西都清掉，該丟的東西要勇敢丟棄，該回收的東西，要趕快送到回收場所，有些用不到的東西，可以送給需要的人，這樣就能避免家中堆積大量雜物。

2. 採買東西前，先確認自己、家人是否真的需要這樣東西，即使購買東西時有贈品，也是一樣的原則，如果用不到贈品，可以當下拒絕，因為東西用不到，放在家裡也只是變成雜物、堆積物。

3. 如果有人想送禮給她，她往往直爽回覆：「請不要送禮給我，我家人口少，所以不需要。」因為對自己的需求很了解，所以執行斷捨離時，就會很有效率。

譚敦慈家裡一塵不染，沒有堆積物，她以「斷捨離3大心法」+「智慧除塵3步驟」進行打掃清潔。(本報資料照片)

維持家中整齊 依循4大原則

在維持家中整齊、清潔的過程中，譚敦慈也遵循4大原則，分別為「每天掃」、「分區掃」、「打掃順序是由上而下、由內而外、由小到大」與「先丟東西，再開始清潔、清理、放整齊」。

譚敦慈解釋，如果每天花些時間清掃家裡，就會比較容易。若是很大的房子，「掃起來很累，就要分區掃」。可能星期一掃客廳，先把客廳整個擦一遍，星期二再來掃餐廳等，這樣的做法比較省事，也比較不會累。

根據譚敦慈的經驗，如果想開始整理東西，可先把化妝台、書桌的抽屜整理好，這樣一打開抽屜，看了就會很舒服，然後把桌面也收拾乾淨，一項一項慢慢來，心情就不會很雜亂。

此外，當看到家裡變得很乾淨、很整齊，也會產生成就感，心裡會舒坦不少。後續若要維持乾淨、整潔，也會更省力，打開櫃子，只要用除塵紙滾輪簡單滾一滾、簡單清潔一下，就會非常乾淨。

別用雞毛撢子 容易揚塵

「打掃時，不要用雞毛撢子，這樣很容易揚塵。」譚敦慈建議，清理冰箱表面或家中物品、家具，可以採用3步驟：

1. 用除塵紙先吸附冰箱、家具表面的灰塵、髒東西。

2. 用濕布擦拭一次。

3. 為了避免冰箱、家具表面留有水痕，要使用乾布再擦一次。

譚敦慈叮嚀，冰箱門、縫隙等處，也要擦拭乾淨，如果沒有清潔乾淨，很容易發霉，並影響冰箱食物安全，只要開始動手清理，居家感覺就會很不一樣，心情也會變得更美麗。