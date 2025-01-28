生肖篇／猴、雞、狗、豬謹言慎行 蛇來富貴

(中新社、世界新聞網製圖)

屬猴

正月運：月令逢沖，凡事宜謹慎提防，開車注意夜勿遠行，求財須奔波辛苦，宜防破財。

二月運：紫微龍德吉星多，漸入佳境免煩惱，安分守己最可靠，行善積德可消災增福。

三月運：雖逢三合星來拱照，亦有凶星來干擾，交友謹慎事事小心提防，可免連累受害。

四月運：逢德解化，吉星來照，又逢六合可逢凶化吉，但須防言語之爭，朋友借錢反目。

五月運：天狗囚獄入宮來，諸事須謹慎，非法之事切莫行，可免牢獄之災。

六月運：逢紅鸞星入宮，未婚男女婚姻可期，若已婚謹防家庭風波，防身體欠安。

七月運：伏吟劍鋒凶星糾纏，出外行車小心注意，以免意外之厄或口舌惹出血光之災。

八月運：太陽咸池星值月，未婚男女喜事可望，已婚男女須防婚外情風波。

九月運：喪門凶星入宮，不利探病，不送喪及不食喪物，事事要小心，以免發生意外。

十月運：交友謹慎，勿管閒事，勿貪非法之財，以免官非纏身，防血光是非多端。

十一月：運五鬼入宮，錢財出入較大，易被朋友設計損財，喜有三合星高照，逢合化吉。

十二月：運月德天喜吉星照臨，逢凶化吉，貴人相助，諸事亨通，財喜臨門。

屬雞

正月運：慎防金錢往來，造成損財之災，幸有月德星照臨，多行善積德自能逢凶化吉。

二月運：逢破災殺，若無光中慮，恐有暗中憂，閒事勿管，出外小心忌遠行夜行，注意健康。

三月運：喜逢六合紫微吉星照耀，事事吉慶臨，龍德星至臨，逢凶化吉。

四月運：常至福德廟拜福德正神，祈求解化金星，妙有三合吉星，掃禍迎福來。

五月運：閒事勿管以免惹來無妄災，交友謹慎防桃色風波，紅鸞星動，未婚男女婚姻可期。

六月運：交友小心，恐有小人陷害，造成官非或不必要的口舌糾紛，切須謹慎提防。

七月運：注意身體健康，出外行車處處小心謹慎，勿貪不義之財，謹防色情風波。

八月運：遇自刑妙有將星金匱臨，亦須防血光之厄，諸事須小心防備，行善積德保平安。

九月運：男吉女須注意身體，雖是無大礙，亦不可大意，須善心好德，自有貴人相助。

十月運：是月不能言吉，須防孝服之事，注意身體健康，求財方面會較奔波辛苦。

十一月：運交友小心注意，以免小人設計陷害，妙有天喜吉星臨，可有財喜臨門。

十二月：運月逢三合天解神照臨，遇上黑雲可撥開，但須防官符來阻礙，心定可安泰。

屬狗

正月運：雖有三合來照臨，但多位凶星走在前，須防朋友反背連累，以免官非也來臨。

二月運：幸逢歲德合月德解，須注意身體之健康，注意桃色纏身而損錢財，行善積德可免災。

三月運：歲又逢破大耗，多行善德，諸事宜三思而後行，交友細心以免損財之厄。

四月運：凡事宜謹慎而行，逢紅鸞星動，紫微吉星照護，謀事順暢，自有財福盈門。

五月運：交友小心防受連累，如至福德廟拜拜祈保平安順心，喜逢三合吉星臨，諸事吉慶。

六月運：注意口角惹是非，最好勿管他人事，守之安泰，勿貪不義之財，可免日後愁。

七月運：天狗吊客凶星臨，須防不測之事，夜勿遠行開車出行謹慎，防孝服近身。

八月運：注意身體健康，慎防朋友暗中陷害，勿管他人事，以免惹口舌禍端。

九月運：伏吟劍鋒凶星糾纏，出外行車小心注意，以免意外之厄或血光之災。

十月運：太陽高照，貴人扶持，但天空入宮，勿管閒事，以免口舌破財，女人防婚外情。

十一月：運注意血光之災，若無光中慮，恐有暗中憂，閒事勿管，凡事忍一時風平浪靜。

十二月：運交友宜小心，防小人暗中陷害，或有不測之事，多行善積德，可免煩惱之憂。

屬豬

正月運：謹防口舌是非，以免惹禍損財，出外行車宜小心，妙有六合星逢凶化吉，自可無憂。

二月運：非法勿近免官災，喜逢金匱三合吉星高照，妄動招災來，守之則安泰。

三月運：出外行車小心，以免損財及血光之災，雖有月德化解，但注意桃色引起風波。

四月運：年月逢破宜謹防，以免阻礙傷身又損財，修身積德祈神佑，凡事須忍則免愁。

五月運：紫微龍德吉星伴照，多行善德，財喜臨門，諸事如意，逢凶化吉，諸事無憂。

六月運：交友小心恐受連累，引起官非之厄，妙有三合化解，多行善德自可安泰。

七月運：喜有福星守護，事事吉祥慶有餘，幸有天德吉星高照，多行善德喜臨門。

八月運：凡事三思而後行，勿管他人事，可免日後憂，善道而行，宜靜不宜動。

九月運：多位凶星來照，開車出外須加小心，身體方面亦須注意，凡事謹慎則免憂。

十月運：逢刑指背之嫌，交友小心謹防陷害，勿管他人事，則免日後愁，謹防血光及損財。

十一月：運逢太陽星高照，有財有祿喜氣來，月到滿時可添財，女人須防桃色及夫妻不睦。

十二月：運美中不足，須防孝服纏身，如送喪外人可化解，諸事忍耐和氣生財。