生肖篇／龍、蛇、馬、羊多闢財源 金蛇呈祥

(中新社、世界新聞網製圖)

屬龍

正月運：年初行廟祈安泰，天哭凶星不可來，求財求利宜奔波辛苦，守己安分財利可望。

二月運：不可言吉，恐有身體欠安須注意，以保安康，交友亦小心謹慎防之。

三月運：月逢刑剋，凡事三思而行，須防不測而憂鬱，以免遭無妄之災。

四月運：劫殺孤辰凶星臨，親朋好友金錢勿往來，太陽天喜吉星臨，善德而行可安泰。

五月運：勿送喪及食喪物，謹防血光之厄，幸有解神化吉，注意色情之事起風波。

六月運：交友小心恐被連累，防官非之災或中美人計，若能修身積德可保安康。

七月運：非法之事請勿行，以免官非纏身，多行善德，再逢三合，自可逢凶化吉。

八月運：桃花運纏身至，須防言語風波及損財，妙有月德六合解，勿貪不義財自安泰。

九月運：破碎大耗向前來，注意防守免招災，金錢交易確宜守，勿作保防官非之災。

十月運：紫微星入宮，貴人高照，喜事重重，貴人提拔，遠行有財利可圖，生意興隆。

十一月：運白虎入宮，易傷人口，及其它不測凶事，防朋友失信，損財倒會或借錢不還。

十二月：運謹防口角是非，喜有吉星高照，逢貴人相助，財利自無憂，謀事可成。

屬蛇

正月運：恐有口角是非，逢災又損財，多行善德，步步小心，腳踏實地，吉慶自來臨。

二月運：逢天狗星入度，不利遠行，騎車留意，防損傷，諸事不如意，病痛之憂。

三月運：逢殺之月宜小心，他人借錢恐無還，注意身體健康，已婚防外遇，未婚姻緣可期。

四月運：注意血光之災，防朋友陷害，須防色情風波，多行善事，祈求順利安泰。

五月運：親朋好友金錢勿往來，太陽吉星臨，女人防色情及夫妻不睦，善德而行保安康。

六月運：勿送喪及食喪家物，出外行車小心謹慎，以免災厄降臨，善心積德自有貴人相助。

七月運：喜有六合星臨，事事吉祥慶有餘，幸有歲合吉星高照，多行善德喜臨門。

八月運：三合金匱吉星照臨，年喜之逢可得財，但須防小人來陷害，不可妄動。

九月運：出外行車須小心，交友不慎引官災，幸有紅鸞月德駕，未婚男女姻緣可期。

十月運：破碎大耗值月，步步小心而行，不可妄動免損財之疑，多祈吉祥安泰。

十一月：運積德造福，再逢紫微吉星高照，諸事吉祥多吉慶，財利通達全家迎。

十二月：運白虎入宮，易傷人口及其它不測之事，防朋友失信，損財倒會或借錢不還。

屬馬

正月運：三合吉星照臨來，可惜飛廉地殺來阻礙，須到福德宮拜拜求化解。

二月運：須防桃色引起爭端，妙有天德天喜吉星至，可得貴人來相助，財源廣進。

三月運：幸有解神再逢天解星照臨，大事化小，小事化無，心無堅定是非生。

四月運：注意身體健康，多防小人連累，正財可取，非法之財莫貪，以免官厄纏身。

五月運：月逢劍鋒，事事須三思而後行，出外行車或交友必提防，多行善德祈保順利。

六月運：太陽又逢合，諸事可亨通，財利自豐盈，得意之時宜保守，以免得來一場夢。

七月運：喪門凶星入宮，不利探病，不送喪及勿食喪物，事事要小心，以免發生意外。

八月運：注意言語引起風波，須防桃色糾紛，影響夫妻情感，宜安分守己免招災。

九月運：雖有逢合，但美中不足，請向善心而行，否則恐有官災糾纏，凡事宜謹慎。

十月運：喜有月德來相助，生意興隆有規模財利亨通，吉慶來臨諸事順。

十一月：運凶星沖動，諸事不順，宜修身積德造福，可免禍厄官災之慮，造成不必要的損失。

十二月：運雖有吉星臨，惟美中不足，出外開車宜小心，以免災厄纏身，多行善事祈求安泰。

屬羊

正月運：天喜龍德吉星多，春來百福納千祥，諸事順利又亨通，財源廣進慶有餘。

二月運：逢血刃白虎至，常到福德廟拜祈求身體健康，適時捐血可避血光之災。

三月運：勿管他人事，免惹口角與是非，幸有天德福星至，多行善積德，自然喜相隨。

四月運：在此驛馬多奔波，求財得利甚操勞，須防不測天上降，誠心造福化災禍。

五月運：幸有六合來照臨，貴人相助，財喜臨門吉慶多，但不宜出外遠遊，注意身體健康。

六月運：須防強出頭惹來血光之災，適時捐血可避災，善德而行可保安康。

七月運：太陽高照貴人扶持，但天空入宮，勿管閒事，以免口舌破財，女人防色情風波。

八月運：交友小心處事勿輕率妄動，以免惹出官災或受傷害，切須留意。

九月運：男女感情恐易生變，雙方彼此宜冷靜思考，凡是為對方想，自可化解。

十月運：逢合吉星來扶助，但有五鬼官符阻礙，謹慎提防免受官非之災連累。

十一月：運須防小人陷害，恐有桃花纏身，謹防家庭風波，妙有月德相助逢凶化吉。

十二月：運逢破大耗之月，事事小心不可大意，謀事恐有阻礙，注意身體健康。