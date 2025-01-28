生肖篇／鼠、牛、虎、兔事事如意 福蛇迎春

(中新社、世界新聞網製圖)

屬鼠

正月運：祈求闔家安泰，以免孝服糾纏，謹防夫妻刑剋，求財用心奔波辛苦可得。

二月運：逢刑見刃宜小心，交友謹防破財，恐有是非爭論引血光，注意色情引風波。

三月運：須防小人陷害，有官非牢獄之災，喜有三合金匱吉星，逢凶化吉財利來，積德自無災。

四月運：月德值月，美德生香，做事踏實，待人忠實，運如錦上添花，財源自無憂。

五月運：沖破月空沖動，處處宜小心恐有色情破財，出外行車凡事宜謹慎，捐血可破災。

六月運：雖有逢殺步步小心，勿管閒事，以免是非來臨，但有吉星照臨，行善有吉慶。

七月運：白虎入宮，易傷人，防血光之災，孝服或其他不測之事，可到福德廟拜拜保平安。

八月運：吉星貴人相扶助，逢凶化吉，事事亨通，未婚緣份可期，已婚宜安分守己。

九月運：喜星雖有，但美中不足，心有不定，恐有血光之災，多行善事，以免災來。

十月運：是月不可言吉，身體須注意，勿探病人，交友慎選，以免受連累。

十一月：運雖有劍鋒凡事小心注意，幸有金匱星將星照臨，適時捐血可防血光之災。

十二月：運喜逢六合及歲合吉星照臨，事事順心無阻礙，財喜並至事業興，未婚姻緣可期。

屬牛

正月運：月逢紅鸞星照臨，已婚男女防婚外情，引來官非之災，未婚男女婚姻可期。

二月運：行事小心謹防意外之災或官非之厄，勿管閒事，勿貪不義之財，修身積德保安康。

三月運：勿管他人事，以免禍事臨，凡事宜三思而後行，多行善積德，自有貴人來相助。

四月運：月逢三合星照臨，處事宜保守安分，心懷感恩必能帶來福報，小人自然遠之。

五月運：年逢月德可逢凶化吉，多行善德熱心助人，勿貪不義之財，諸事可亨通。

六月運：逢破之嫌，謀事必有阻礙，善心積德財利莫貪，以免是非臨身，無妄之災自來。

七月運：幸有貴人，喜多吉星相助，未婚者良緣可望，已婚防婚外情，但須防官符星動。

八月運：慎防色情引血光，金星臨祈求福德正神化解，妙有諸多吉星財喜雙至。

九月運：逢刑遇卷舌不利，若無光中慮，恐有暗中憂，勿管他人閒事，免意外之愁。

十月運：驛馬星照臨，必須四處奔波，多行善事，須防孝服，注意災厄之事。

十一月：運逢六合照臨，逢凶化吉，運行佳景，善心積德，諸事順遂利路亨通。

十二月：運美中不足，劍鋒相伴，小心注意血光之災，恐有暗中愁，多行善積德，自然無憂。

屬虎

正月運：慎防血光，凡事三思而後行，不可自作聰明，防小人暗害破財官災。

二月運：妙有太陽照臨，男人步步踏實可安泰，未婚良緣亦可期，已婚男女防桃色風波。

三月運：不可言吉，須防孝服糾纏，必防意外之災，多行善積德，祈求平安順心。

四月運：逢刑勾絞至，易生事煩擾，防暗中受害連累，女則平安順心，男防身體欠安。

五月運：月逢三合可逢凶化吉，多行善德熱心助人，勿貪不義之財，諸事可亨通。

六月運：逢德解化天喜臨，萬事亨通財利廣，勿貪不義之財免生災，須防小人暗中陷害。

七月運：謹防色情引來血光之災而破財，若能積德行善，正道而行諸事亨通。

八月運：紫微龍德吉星伴照，多行善德，財喜臨門，吉祥如意，逢凶化吉，否極泰來。

九月運：須防意外之厄，祈求福德正神化解金星以保安康，幸逢三合星逢凶化吉。

十月運：喜逢天德，逢凶化吉生百福，福星拱照喜事多，善心積德財喜並至。

十一月：運天狗凶星入度，不利遠行，騎車留意，諸事不利，勿探病，防損傷病痛之憂。

十二月：運逢病符凶星入宮，注意身體健康，勿貪不義之財，得意須防失意時。

屬兔

正月運：是月宜注意身體健康，勿管他人事，防官符臨身，凡事宜節守，可免日後愁。

二月運：凡事恐有爭端，處事須多忍耐，幸逢將星金匱至臨，財喜雙至慶有餘。

三月運：太陽高照，男人順暢，切防無奇不有無禍生災，最好多行善積德。

四月運：做事宜謹慎小心，勿送喪，勿食喪家物，風中莫點燭，求財須奔波辛苦可得。

五月運：出外行車小心注意，女人順暢亨通，妙逢天喜吉星，吉人自有天相。

六月運：妙逢三合吉星天解神至臨，可逢凶化吉，諸事順利，防桃花引起血光之災。

七月運：逢月德吉星來相助，事事多吉慶，如能善心積德，自然財利喜相隨。

八月運：逢殺又耗至，出外行車須注意，勿遠行及夜行，多行善事，多種善因，待得善果。

九月運：紫微龍德吉星伴照，多行善德，財喜臨門，諸事如意，逢凶化吉，萬事無憂。

十月運：喜逢三合吉星照臨，財喜臨門多吉慶，常到福德廟祈求一切順利平安。

十一月：運不可言吉，逢刑之月，出外行車宜謹慎小心，逢紅鸞星動，未婚男女可求良緣。

十二月：運開車出外小心，以免意外之厄或血光之災，妙有天解神，自可安然無恙。