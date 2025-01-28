星座篇／牡羊、金牛、雙子、巨蟹祥蛇賀歲 大吉大利

(中新社、世界新聞網製圖)

牡羊座(3月21日到4月19日)

★整體你的整體運勢可以說是充滿了活力和全新的機遇，多加留意那些來到你身邊的挑戰，它同時也可以為你人生帶來許多的可能。

★事業你可以展現出強大的領導力和創造力，只要心甘情願地付出就會有機會獲得升遷或長官所賦予的新發展機會。

★財富今年只要小心謹慎控制投資 理財，都會有機會為自己賺到不錯收入，但同時要小心是否因為賺到錢而忽略了自己過多的開支。

★愛情單身的你有機會遇到心儀的對象，多主動一點對你來說會很有幫助，已有伴侶的你可以嘗試為彼此創造更多浪漫的相處。

★健康今年的你健康狀況堪稱良好，但要注意別玩過頭導致身體過度疲勞，適當休息很重要。

金牛座(4月20日到5月20日)

★整體你的整體運勢在今年屬於平穩且逐漸有進步的狀態，雖然沒有大起大落，但至少生活步調可以有條不紊。

★事業在堅持面對的狀況下的表現可以說是可圈可點，也可以得到上司和同事的認可，堅持下去會有機會獲得加薪或晉升的機會。

★財富財務方面算是可以收支平衡，小心別聽信他人的小道消息，想要賺錢就要以穩健投資的角度去進行投資較為妥當。

★愛情單身的你有機會遇到一段穩定的關係，已有伴侶的你們感情也可以利用浪漫晚餐來增加甜蜜感。

★健康整體的健康狀況良好，但要多留意自己的生活步調，尤其是飲食部分別暴飲暴食，保持良好的作息就可以穩定生活。

雙子座(5月21日到6月21日)

★整體今年的整體運勢變化較多，尤其是一些突發狀況會讓你措手不及，請仔細面對每一個挑戰並嘗試靈活應變。

★事業今年你可能會面臨一些較大的挑戰和壓力，這些突發狀況只要保持積極主動的態度去面對，還是可以大事化小的。

★財富今年多注意收支的問題，可能會因為一時的失控而過度消費，導致後續經濟拮据，請多注意自己的理財規畫。

★愛情單身的你容易遇到一些曖昧關係，但勿太快跳入以免受傷，用更多的時間了解彼此需求較好，有伴侶的要加強溝通以免誤會太多。

★健康健康狀況較為一般，多留意精神壓力的問題，並保持良好的運動習慣，讓自己紓壓面對挑戰。

巨蟹座(6月22日到7月22日)

★整體今年的整體運勢可以說是穩定且可以持續往好的方向前進，經濟上也會有不錯的發展性，會讓你感受到生活落地的感覺。

★事業今年專注的面對工作，你會得到上司和同事的支持與協助，在工作上表現將會很有機會獲得肯定並發光發熱。

★財富今年在整體收入上是相當的穩定，如果有存一筆錢可以考慮進行一些比較保守的投資，但不建議做高風險的操作。

★愛情今年單身的你較容易遇到讓你感受到穩定的對象，至於已經有伴侶的你，只要多關心對方，你會發現彼此感情會更加親密。

★健康整體健康狀態尚佳，但要注意情緒管理，別因為情緒失控而導致自己在面對飲食管理失衡，保持積極樂觀心態會有幫助。

（塔羅占卜師及教學講師，接觸神秘學二十餘年，著有《五分鐘塔羅：解讀曖昧》)