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星座篇／射手、摩羯、水瓶、雙魚新春福蛇 吉祥運集

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(中新社、世界新聞網製圖)
(中新社、世界新聞網製圖)

射手座(11月23日到12月21日)

★整體今年整體運勢可以說是充滿了活力和嘗鮮的機會，今年別限制自己的想像，你的生活將充滿無限可能。

★事業展現出強大的創造力和靈活性，在工作上有機會獲得新的發展機會並且一展長才，保守在今年並非是好事。

★財富今年好好經營你的副業，你的收入將會有所增加，至於投資的方面則是建議再三考慮，太心急賺錢容易有意外。

★愛情單身的你有機會遇到興趣相同的對象，彼此可以天南地北的聊，已有伴侶的朋友可以一起規畫出遊增加情趣。

★健康健康狀況良好，但要留意別過度縱欲或是日夜顛倒，這樣會讓你的身體出現不堪負荷的狀況。

摩羯座(12月22日到1月19日)

★整體今年整體運勢穩健而且會逐漸上揚，別急著要去改變現狀，讓生活井井有條是今年很重要的態度。

★事業在工作上表現出色，可以得到上司和同事間的信任，求穩不要求快，你會發現很多事情都可以掌控在你的手中。

★財富整體財運平順，但不建議做高波動的投資，可以考慮進行一些比較保守的投資，對你來說是比較好的方式。

★愛情感情生活方面，單身的你在面對感情建議保守互動，太積極容易選錯對象，已有伴侶的你則多加留意溝通方式，別太過於強硬。

★健康健康狀況良好，但謹防因為不專心而出現碰撞或割傷的狀況，雖然都不嚴重但仍是需要注意。

水瓶座(1月20日到2月18日)

★整體今年整體運勢充滿戲劇性的變化，許多不在意料中的事情都一一的發生，讓你感嘆生活充滿了無限的可能。

★事業展現出強大的創造力和解決問題的能力，但許多變數讓你的工作出現相當大的變數，請小心應對。

★財富今年收支需要多留意，很可能會有一些較大的波動讓你無法掌控，理財規畫部分建議先暫時不要碰。

★愛情單身的你可能會遇到一些特別的人，跟他相處會讓你如洗三溫暖一樣的起伏不定，已有伴侶的你則要保持彼此的自由空間。

★健康意外狀況容易困著你，注意適度放鬆別讓生活太過緊繃，以免因為這樣反而出現意外傷害。

雙魚座(2月19日到3月20日)

★整體今年整體運勢很不錯，有很多與人之間愉悅相處的機會，多去感受生活為你帶來的驚喜與美好。

★事業表現出色且有機會可以對同事伸出援手，這樣的態度將可以為你帶來相當好的人緣，也可以有好的升遷機會。

★財富整體收支平衡，如果時間上允許可以考慮學習第二專長為自己開啟一些副業的收入，你的收入將會有所增加。

★愛情單身的你會遇到一段富有浪漫感受且愉悅的關係，多加努力讓這些感受更落實，已有伴侶的你們感情也會更加親密。

★健康健康狀況良好，多留意心臟及氣管的問題，其他各方面都算是穩定中有很好的健康狀況。

（塔羅占卜師及教學講師，接觸神秘學二十餘年，著有《五分鐘塔羅：解讀曖昧》)

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