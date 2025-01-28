星座篇／獅子、處女、天秤、天蠍喜蛇臨門 順心如意

(中新社、世界新聞網製圖)

獅子座(7月23日到8月22日)

★整體今年整體運勢可以說是充滿了自信和活力，只要願意去嘗試，你會發現今年的你生活中充滿了新奇的機運。

★事業在工作上你會展現出你強大的領導力和執行力以及魅力，在遇到挑戰堅持到底下，會有機會獲得升遷或新的發展機會。

★財富今年收入會有大幅增加的機會，在仔細的評估後可以考慮進行一些強度較高的投資 ，藉以獲得較好的利潤 。

★愛情單身的你有機會遇到讓你心動的對象，請好好的去表現自己的魅力，至於已經有伴侶的你，在感情也會更加熱情與緊密。

★健康今年健康狀況良好，但要注意適度放鬆,避免過度勞累，另外舊疾部分要持續關注，會有容易復發的可能性。

處女座(8月23日到9月22日)

★整體今年處女座的整體運勢穩定而有進步，但不宜過度進行跳出舒適圈的動作，把生活井井有條的處理好就好。

★事業今年的你表現算是出色，可以得到上司認可，但要加薪的這件事建議別太過於主動爭取，以免帶來反向作用。

★財富財務方面，各方面收支都算平衡，投資的部分建議更加小心，真有需要可以考慮進行較為保守的投資。

★愛情單身的你今年在感情上不要急躁，先多交朋友較好，而已經有伴侶的你們感情平穩向上，但留意別過於放鬆而忘記經營。

★健康今年健康狀況良好，但要注意飲食部分別過於暴飲暴食，睡眠時間也請注意別過度熬夜，以免造成身體負擔。

天秤座(9月23日到10月23日)

★整體今年整體運勢容易遇到相當多的挑戰，怎麼讓生活、工作、愛情平衡將會是你很大的挑戰。

★事業今年你較容易會面臨一些新的挑戰，冷靜以對並且別單打獨鬥，多與同事間協調溝通，很多事情可以大事化小。

★財富今年財務收支要多加留意，別過度被自己的欲望占領，會容易出現努力存錢卻突然大量支出的破財狀況。

★愛情單身的你有機會遇到心動的對象，但建議別急，先做朋友較好，已有伴侶的你放緩互動，別急著想要為彼此安排太多事情。

★健康健康狀況尚可，但要注意將休息和娛樂做好規畫，別太過失衡以免出現過勞的狀況，保持身心平衡很重要。

天蠍座(10月24日到11月22日)

★整體今年整體運勢充滿變化和挑戰，尤其是想要嘗試新的人事物時需要保持警惕，以免忽略當中的陷阱。

★事業你可能會面臨一些來自於周遭的壓力和困難，但只要堅持自己的方向不受他人的干擾將會有機會穩穩的前進。

★財富今年收支上要多留意可能會有一些過度的波動，如果沒有注意好理財規畫將會讓你的財務陷入困境。

★愛情單身的你在交友時要小心，可能會遇到一些複雜的關係，已有伴侶的你們要加強互相理解，以免因為誤會而爭吵。

★健康多注意自己的壓力管理和情緒調節，以免因為這塊失衡而傷了自己身心健康，甚至出現被迫休息的狀況。

（塔羅占卜師及教學講師，接觸神秘學二十餘年，著有《五分鐘塔羅：解讀曖昧》)