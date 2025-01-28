我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普背書候選人在兩場佛州特別選舉接受考驗

愛達荷州議員推動提案訴請最高法院推翻同性婚姻

星座篇／獅子、處女、天秤、天蠍喜蛇臨門 順心如意

寶咖咖
(中新社、世界新聞網製圖)
(中新社、世界新聞網製圖)

獅子座(7月23日到8月22日)

★整體今年整體運勢可以說是充滿了自信和活力，只要願意去嘗試，你會發現今年的你生活中充滿了新奇的機運。

★事業在工作上你會展現出你強大的領導力和執行力以及魅力，在遇到挑戰堅持到底下，會有機會獲得升遷或新的發展機會。

★財富今年收入會有大幅增加的機會，在仔細的評估後可以考慮進行一些強度較高的投資，藉以獲得較好的利潤

★愛情單身的你有機會遇到讓你心動的對象，請好好的去表現自己的魅力，至於已經有伴侶的你，在感情也會更加熱情與緊密。

★健康今年健康狀況良好，但要注意適度放鬆,避免過度勞累，另外舊疾部分要持續關注，會有容易復發的可能性。

處女座(8月23日到9月22日)

★整體今年處女座的整體運勢穩定而有進步，但不宜過度進行跳出舒適圈的動作，把生活井井有條的處理好就好。

★事業今年的你表現算是出色，可以得到上司認可，但要加薪的這件事建議別太過於主動爭取，以免帶來反向作用。

★財富財務方面，各方面收支都算平衡，投資的部分建議更加小心，真有需要可以考慮進行較為保守的投資。

★愛情單身的你今年在感情上不要急躁，先多交朋友較好，而已經有伴侶的你們感情平穩向上，但留意別過於放鬆而忘記經營。

★健康今年健康狀況良好，但要注意飲食部分別過於暴飲暴食，睡眠時間也請注意別過度熬夜，以免造成身體負擔。

天秤座(9月23日到10月23日)

★整體今年整體運勢容易遇到相當多的挑戰，怎麼讓生活、工作、愛情平衡將會是你很大的挑戰。

★事業今年你較容易會面臨一些新的挑戰，冷靜以對並且別單打獨鬥，多與同事間協調溝通，很多事情可以大事化小。

★財富今年財務收支要多加留意，別過度被自己的欲望占領，會容易出現努力存錢卻突然大量支出的破財狀況。

★愛情單身的你有機會遇到心動的對象，但建議別急，先做朋友較好，已有伴侶的你放緩互動，別急著想要為彼此安排太多事情。

★健康健康狀況尚可，但要注意將休息和娛樂做好規畫，別太過失衡以免出現過勞的狀況，保持身心平衡很重要。

天蠍座(10月24日到11月22日)

★整體今年整體運勢充滿變化和挑戰，尤其是想要嘗試新的人事物時需要保持警惕，以免忽略當中的陷阱。

★事業你可能會面臨一些來自於周遭的壓力和困難，但只要堅持自己的方向不受他人的干擾將會有機會穩穩的前進。

★財富今年收支上要多留意可能會有一些過度的波動，如果沒有注意好理財規畫將會讓你的財務陷入困境。

★愛情單身的你在交友時要小心，可能會遇到一些複雜的關係，已有伴侶的你們要加強互相理解，以免因為誤會而爭吵。

★健康多注意自己的壓力管理和情緒調節，以免因為這塊失衡而傷了自己身心健康，甚至出現被迫休息的狀況。

（塔羅占卜師及教學講師，接觸神秘學二十餘年，著有《五分鐘塔羅：解讀曖昧》)

投資 利潤

上一則

星座篇／射手、摩羯、水瓶、雙魚新春福蛇 吉祥運集

下一則

星座篇／牡羊、金牛、雙子、巨蟹祥蛇賀歲 大吉大利

延伸閱讀

9月22日星座運勢 雙子易有領悟 射手有望獲利

9月22日星座運勢 雙子易有領悟 射手有望獲利
1月16日星座運勢 獅子事半功倍 雙魚貴人相助

1月16日星座運勢 獅子事半功倍 雙魚貴人相助
床上滑手機傷身又傷運 睡前做這5大NG行為小心運勢下滑

床上滑手機傷身又傷運 睡前做這5大NG行為小心運勢下滑
1月14日星座運勢 金牛充滿自信 天蠍未雨綢繆

1月14日星座運勢 金牛充滿自信 天蠍未雨綢繆
討女友歡心…動物園管理員夜闖獸籠自拍 3獅咬死啃屍4小時

討女友歡心…動物園管理員夜闖獸籠自拍 3獅咬死啃屍4小時
1月10日星座運勢 巨蟹貴人運強 獅子峰迴路轉

1月10日星座運勢 巨蟹貴人運強 獅子峰迴路轉

熱門新聞

開運風水大掃除，讓財運、工作運一次提升；示意圖。(圖／123RF)

布置篇／想要財運旺 大掃除加強加強家中「這3處」

2025-01-27 10:28
財位可擺設吉祥物。（本報資料照片）

布置篇／吉祥物位置？沙發擺哪？掌握居家10招賺大錢

2025-01-27 13:36
大掃除時把過期的藥物清理，迎接好將來，示意圖。（圖/123RF）

布置篇／新年迎好運 家中9物品必丟

2025-01-26 10:32
在中美超市，年貨專區已經陳列了琳琅滿目的節慶食品。(記者高雲兒／攝影)

年糕、乾貨應有盡有 紐約超市商家熱鬧有勁

2025-01-27 15:36
要避免或克服囤積症，可學習建立新的「一進一出」習慣原則，亦即在購入新物品時，就處理掉一件舊物品。(圖／123RF)

布置篇／歲末年終揮別囤積症 斷捨離3心法

2025-01-27 16:15
過年被長輩「問事」，建議可以用撒嬌的方式求「放過」。(新華社)

團圓篇／長輩「問事」難招架 幽默先預擬回答

2025-01-26 10:30

超人氣

更多 >
DeepSeek掀起千層浪 Nvidia市值蒸發6000億 那指大跌逾3%

DeepSeek掀起千層浪 Nvidia市值蒸發6000億 那指大跌逾3%
DeepSeek引發AI崩盤 Nvidia暴跌16%蒸發5000億

DeepSeek引發AI崩盤 Nvidia暴跌16%蒸發5000億
3星座歲末一夜暴富 牡羊獲巨額收益、他投資收穫豐厚

3星座歲末一夜暴富 牡羊獲巨額收益、他投資收穫豐厚
川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝

川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝
「我能再選一次總統嗎？」 川普丟球給眾院議長

「我能再選一次總統嗎？」 川普丟球給眾院議長