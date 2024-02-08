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布置篇／擺放6盆栽 好運喜年來

綜合報導
鳳梨花。（本報資料照片）
鳳梨花。（本報資料照片）

農曆過年到了，什麼盆栽最「夯」？台灣花藝家張慶淵指出，蝴蝶蘭組合仍然是民眾的最愛，象徵銀兩的銀柳應景，葉牡丹時尚，鳳梨花討喜，香水百合則是鮮花類之后。

●蝴蝶蘭 最有年味

經營花苑的張慶淵說，農曆過年，民眾除了裝飾居家外，最重要的是求喜氣，盆栽因能持久，比一般鮮花受歡迎，年節的盆栽組合則以蝴蝶蘭搭配中國籃、配上串錢吊飾最夯。

張慶淵說，蝴蝶蘭花形優美，不論大朵、中朵、小朵，花瓣厚實，花期能夠持續至少兩個月以上，容易照顧，過年期間，配上有年味的紅色中國籃，應景又優雅，年節時，民眾想拚經濟，恭喜發財，盆栽掛上一串古錢飾物，就處處都兼顧了。

「大過年的，當然選鮮艷的顏色。」蝴蝶蘭的顏色，白色純潔淡雅，紅色喜氣，不過，張慶淵建議選黃花紅心的蝴蝶蘭，大方又討喜，至於中國籃則可以使用「大紅色」包裝，更有年味。

●發財樹 常年討喜

平時居家辦公室就常擺放的發財樹、金錢樹等，過年期間也有人選購。除美化外，張慶淵說，有人在春節時購入，特別選擇財位擺放，更能大發利市，反正大過年的，看得愉快外，還能求財、求平安，不是更能皆大歡喜嗎？

●鳳梨花 單株耀眼

可以獨當一面的鳳梨花，美麗討喜，即使單株，擺在家裡看起來就很亮眼，也是年節好選擇。

●銀柳 討好彩頭

張慶淵說，過年求財運，台灣話諧音是「銀兩」的銀柳就是最好選擇。因銀柳是條狀的，可以呈放射狀設計，代表發大財，銀柳盆栽下，再選用紅色的菜頭，象徵發財又有好彩頭。張慶淵說，銀柳可以比蝴蝶蘭維持得更久，照顧上更方便。

●葉牡丹 喜氣新寵

張慶淵建議，看起如超大朵牡丹的葉牡丹是近年流行的盆栽主角，相當喜氣。

●香水百合 滿室飄香

鮮花部分，張慶淵說，因鮮花的花期約十天，所以一般民眾多半在過年前三、四天才會選購。近年來，以香水百合最暢銷，因為擺放家中，不但花形漂亮，又會散發香氣，讓人感到很舒服。另推薦小巧可愛的風信子，是小角落的美化功臣，可以讓屋子處處有驚喜。

蝴蝶蘭。（本報資料照片）
蝴蝶蘭。（本報資料照片）
發財樹。（本報資料照片）
發財樹。（本報資料照片）
香水百合。（本報資料照片）
香水百合。（本報資料照片）

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