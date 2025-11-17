我的頻道

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

歷來第2高 紅藍卡B部分保費 明年漲9.7%

記者顏伶如／即時報導
聯邦宣布2026年醫療照顧B部分的價格調整到202.90元，扣除額漲到283元。(美聯社)
聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)17日宣布，俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)標準型B部分(Part B)看診保險保費2026年將比目前上漲9.7%，每個月保費來到202.90元，比2025年保費增加17.90元。B部分看診保險保費通常由社安金支票直接扣除，CNBC新聞頻道分析，退休族將發現2026年社安金福利雖然隨通膨略有調整，但每個月收到支票時，增加的部分福利將被B部分保費提高給吃掉。

社安金與紅藍卡政策獨立分析師瑪麗‧強森(Mary Johnson)說，這波B部分保費調整是歷來金額第二高的漲價，僅次於2022年每月保費上漲21.60元。她說，退休族恐將發現持續不斷的漲價潮。某些D部分(Part D)處方藥物保險月費則漲50元。

社會安全局(Social Security Administration)已經公布，2026年社安金生活成本調整(cost-of-living adjustment，簡稱COLA)為2.8%，退休族每月領取福利平均增加56元。強森表示，2026年社安金COLA調整的增加福利，頗高比率、甚至絕大部分將用來應付B部分保費提高；扣掉17.90元之後，退休族2026年社安金COLA每月調整將只剩38.10元。

2026年B部分保險保費202.90元適用於調整後總收入(modified adjusted gross income)10萬9000元或以下的個人退休族，夫妻合併報稅調整後總收入在21萬8000元或以下。

聯邦醫療服務中心統計顯示，紅藍卡B部分保險參加者當中，約有8%因為收入較高而每月多繳收入相關調整金額(income-related monthly adjustment amount，簡稱IRMAA)。通常IRMAA金額是根據兩年之前稅表紀錄計算，如果紅藍卡參加者收入已經縮水或遇到重大生活變故，可以向社會安全局提交表格說明狀況。

2026年紅藍卡B部分保險年度自付額(deductible)，將從2025年的257元增加10%，提高到283元。

根據聯邦醫療服務中心公布的價格調整事實列表，紅藍卡B部分保費增加及自付額調高，主要原因在於「與歷史經驗一致的預期價格變動及假定使用率增加」。

每月領取社安金不到640元的退休族，2026年2.8%COLA調整每月增加僅18元，若沒有「免於承擔條款」(hold-harmless provision)保護，紅藍卡B部分保費2026年上漲等於完全抵消社安金福利增加。

醫師提醒，注意糖尿病前期警訊，透過均衡飲食、規律運動有機會可以逆轉，但即使血糖回到正常，心臟細胞仍會持續受損。本報資料照片

糖尿病逆轉仍可能「傷心」 醫籲：除了口渴、頻尿 還有4大警訊

2025-11-13 04:54
營養師提醒，每個人可依需求可選擇不同的魚油產品，建議應在餐後服用，與含脂肪的食物一起可增加吸收效率。（123RF）

不是鮭魚 營養師大推「這種魚」的 Omega-3降血脂、抗發炎

2025-10-21 04:41
衛福部桃園醫院新陳代謝科主任李瑞祥、護理長羅雪梅表示，日常零食、蜜餞、甜味飲食中的糖分同樣會造成血糖波動，若想解嘴饞，建議可改吃新鮮水果、少量堅果或無熱量蒟蒻等食物。（部桃提供）

上班族沒碰飲料、蛋糕血糖竟爆表 醫揭2習慣恐糖尿病上身

2025-11-04 04:09
專家提醒，單吃燕麥可能導致血糖上升，若搭配堅果、種子、堅果醬或雞蛋等，便能平衡血糖反應、延長飽腹感，使燕麥粥更營養；示意圖。（圖／123RF）

英國列燕麥粥「不健康食品」 多數人不同意 營養師有話說

2025-11-11 01:00
為響應世界糖尿病日，演譯基金會舉辦「2025世界糖尿病日：守護糖友逆轉腎！」記者會，攜手衛福部健保署、國健署、醫界與生醫產業，共同倡議糖尿病與腎病變的早期篩檢與整合照護，呼籲全民「控糖早行動、護腎不拖延」。（記者沈能元／攝影）

華人300萬筆大數據揭示「糖腎連鎖」 糖尿病患者腎病風險高達11倍

2025-11-10 18:36
用餐時「先吃優格」，有醫師說不但可抑制血糖上升，還能減少食量。（圖／123RF）

先吃蔬菜落伍了？ 研究：優格優先法 抑制血糖用餐減量

2025-11-11 01:00

