共和黨人多不信任選務系統 「除非共和黨贏了才信」 

亞利桑納州人口最多的馬瑞科帕郡電子計票機8日約有25%發生故障，引發爭議，鳳凰城市的選民被迫在一處投票站外排隊等候投票。(美聯社)

「國會山莊報」報導，自從前總統川普 在2020年敗選大喊「選舉被竊論」後，共和黨 人對國家選務系統的公正性愈來愈不信任，許多共和黨支持者，甚至共和黨籍候選人直言「除非共和黨勝選，否則不相信投票結果」；專家指出，雖然今年共和黨選情看好，選後有機會恢復共和黨支持者對選舉的信心，但歷史上從未有過這麼多候選人從總統大選後就揚言「不接受期中選舉敗選結果」。

教堂山北卡羅來納大學(University of North Carolina at Chapel Hill)政治系教授賀瑟林頓(Marc Hetherington)就說：「三分之二的共和黨支持者相信上次的總統大選『被偷走』，怎麼可能期待他們對下一次大選結果有信心？」

近十幾年來共和黨人對選舉公正性的信心是個不斷下降的過程，據蓋洛普(Gallup)民調統計，2006年前總統布希任內的第二次期中選舉時，92%的共和黨支持者對選舉公正有信心；但接下來隨著2008年歐巴馬當選，共和黨人對選舉公正的信心急遽下降，直至2016年川普勝選才又恢復。

這種「我支持的政黨當選才公正、他黨當選就舞弊」的鴕鳥心態並非是共和黨專利，布希執政的八年中，民主黨支持者對選舉公正性的不信任感超越共和黨支持者，因為很大一部份民主黨人認為布希之所以贏得2000年總統大選，純粹得益於選舉人制的「技術性問題」。

賀瑟林頓指出，這些民調都顯示選民有輸不起的心態，但因為2020年以前的各種選舉敗選方都不會公開與選舉結果唱反調，因此不曾出現2020年那樣的大規模抗議浪潮；他說：「候選人過去沒有為這種事提供什麼動能，比如當年前總統尼克森確實有正當理由懷疑芝加哥舞弊，但他沒有詳查，不像川普，懷疑到哪查到哪，這很不簡單。」

此外，今年選舉的特殊性在於很多選區出現拉鋸戰，如果選票太接近導致開始冗長的驗票程序，不管最終誰當選，兩黨支持者對選舉公正性的信心都會下降；共和黨策士沃格爾(Alex Vogel)就說：「選舉當天一大早，我禱告的內容是拜託開票票數不要太接近。」