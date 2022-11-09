華爾街日報：民主黨漸流失少數族裔票源

少數族裔作為民主黨的傳統支持者的基本盤，在今年的期中選舉中有流失現象，紛投票給共和黨候選人。圖為競逐喬治亞州州務卿的越南裔民主黨候選人演講，尋求選民支持。(路透)

華爾街日報分析，拉丁裔選民在2020年總統大選時大量轉投共和黨 ，亞裔 選民與非洲裔選民也出現小幅流失，少數族裔民眾的投票趨勢顯示，過去屬於民主黨 傳統支持者的基本盤，今年在全美各地的期中選舉對於是否投票給共和黨候選人態度開放，選後即可印證這個趨勢形成。

全國數據顯示，拉丁裔、亞裔、非洲裔選民在2020年大選時普遍支持民主黨候選人拜登，不過支持幅度與2016年總統大選相比則略有縮水；2016年大選時，少數族裔選民投票較為踴躍，連帶使得民主黨地方選舉因此獲得加分效果。

根據歷年慣例，民眾對於參與期中選舉的熱情程度向來不及於總統大選，但最高法院推翻墮胎權保障判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)後，某些州出現選民登記人數增加。

報導指出，亞裔選民雖在選民結構當中只占小部分，卻是成長速度最快的少數族裔選民；亞裔居民比率高達70%以上的幾個社區，前總統川普支持度明顯增加，平均成長中位數約為5%。

舉例來說，若轉為支持共和黨的趨勢持續，越南裔人口眾多的加州橘郡(Orange County)威斯敏斯特市(Westminster)，投票結果將決定韓裔共和黨籍加州聯邦眾議員朴銀珠(Michelle Steel)能否連任成功。

根據人口追蹤調查，2016年總統大選時，威斯敏斯特市附近的亞裔人口集中社區，川普得票率將近三分之一，到了2020年時，川普支持度比2016年又增加了大約20%。同樣有著高比率亞裔居民的加州富勒頓(Fullerton)社區，川普支持度同樣成長，只是成長幅度不如威斯敏斯特市。

今年聯邦參議員選舉中，賓州選情備受矚目。擁有較高比例拉丁裔居民的費城社區，川普得票率在2020年比2016年更高。

亞倫城(Allentown)是賓州城市中西語裔居民比率第三高的城市，現任民主黨籍聯邦眾議員的連任選舉一直膠著；根據統計，2020年大選時，亞倫城的拉丁裔社區約有10%從原本支持民主黨改投共和黨候選人。

2020年大選時，拜登總統在俄亥俄州托雷多(Toledo)的非洲裔社區獲得將近90%的得票率，比2016年大選的民主黨得票結果略降。