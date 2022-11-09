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期中選舉對經濟的意義？ 5大方向影響財政格局

華爾街日報：民主黨漸流失少數族裔票源

記者顏伶如／綜合報導
少數族裔作為民主黨的傳統支持者的基本盤，在今年的期中選舉中有流失現象，紛投票給共和黨候選人。圖為競逐喬治亞州州務卿的越南裔民主黨候選人演講，尋求選民支持。(路透)
少數族裔作為民主黨的傳統支持者的基本盤，在今年的期中選舉中有流失現象，紛投票給共和黨候選人。圖為競逐喬治亞州州務卿的越南裔民主黨候選人演講，尋求選民支持。(路透)

華爾街日報分析，拉丁裔選民在2020年總統大選時大量轉投共和黨亞裔選民與非洲裔選民也出現小幅流失，少數族裔民眾的投票趨勢顯示，過去屬於民主黨傳統支持者的基本盤，今年在全美各地的期中選舉對於是否投票給共和黨候選人態度開放，選後即可印證這個趨勢形成。

全國數據顯示，拉丁裔、亞裔、非洲裔選民在2020年大選時普遍支持民主黨候選人拜登，不過支持幅度與2016年總統大選相比則略有縮水；2016年大選時，少數族裔選民投票較為踴躍，連帶使得民主黨地方選舉因此獲得加分效果。

根據歷年慣例，民眾對於參與期中選舉的熱情程度向來不及於總統大選，但最高法院推翻墮胎權保障判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)後，某些州出現選民登記人數增加。

報導指出，亞裔選民雖在選民結構當中只占小部分，卻是成長速度最快的少數族裔選民；亞裔居民比率高達70%以上的幾個社區，前總統川普支持度明顯增加，平均成長中位數約為5%。

舉例來說，若轉為支持共和黨的趨勢持續，越南裔人口眾多的加州橘郡(Orange County)威斯敏斯特市(Westminster)，投票結果將決定韓裔共和黨籍加州聯邦眾議員朴銀珠(Michelle Steel)能否連任成功。

根據人口追蹤調查，2016年總統大選時，威斯敏斯特市附近的亞裔人口集中社區，川普得票率將近三分之一，到了2020年時，川普支持度比2016年又增加了大約20%。同樣有著高比率亞裔居民的加州富勒頓(Fullerton)社區，川普支持度同樣成長，只是成長幅度不如威斯敏斯特市。

今年聯邦參議員選舉中，賓州選情備受矚目。擁有較高比例拉丁裔居民的費城社區，川普得票率在2020年比2016年更高。

亞倫城(Allentown)是賓州城市中西語裔居民比率第三高的城市，現任民主黨籍聯邦眾議員的連任選舉一直膠著；根據統計，2020年大選時，亞倫城的拉丁裔社區約有10%從原本支持民主黨改投共和黨候選人。

2020年大選時，拜登總統在俄亥俄州托雷多(Toledo)的非洲裔社區獲得將近90%的得票率，比2016年大選的民主黨得票結果略降。

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