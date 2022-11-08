期中選舉今投票 共和黨將拿下眾院 力搶參院

天氣好轉，有助提高投票率，各州7日都出現提早投票的人龍。圖為堪薩斯州一處投票所外長長的隊伍。（美聯社）

期中選舉今日登場，一般認為共和黨 將拿下眾院多數，是否進一步將參院 多數納入囊中，為選戰看點，仍看好共和黨。美國選舉研究網站「五三八」預測，共和黨有58%機率奪下參院多數，7日預測平均席次為共和黨51席、民主黨 49席；「真清晰政治」預測共和黨將得53席、民主黨得47席，美國政治即將重組。

今天投票的期中選舉將改選聯邦眾院全數議員（435席）以及聯邦參院的部分議員（35席）；在地方層次，將改選36州州長、數千個地方行政和立法議會席次以及部分地區公投。

今天投票後，選民將決定未來兩年國會由哪一黨主導，美國政治重新洗牌。（美聯社）

選前民調 拜登不滿意度53%

期中選舉向來被視為美國總統期中考和下次總統大選前哨戰，國家廣播公司新聞網（NBC）6日公布的選前最後一次民調顯示，拜登總統的支持度依舊低迷（滿意度44%、不滿意度53%），分別有八成和七成民眾不滿意經濟現況和國家方向。

民主黨目前在眾院有220席，參院加上無黨議員支持掌握50席，讓拜登得以「完全執政」，不過選後恐面臨「分裂政府」，目前民調和預測多認為眾院傾向由共和黨拿下，參院兩黨仍激戰，共和黨也有機會翻轉。

參院 共和黨贏率逾5成

在參院部分（含未改選席次），英國雜誌經濟學人（the Economist）和五三八（FiveThirtyEight）均預測民主黨可能拿下49席、共和黨51席；真清晰政治（Real Clear Politics）預測民主黨47席、共和黨53席。

五三八網站逐日公布預測數據，7日公布的數據顯示，共和黨掌握參院多數的機率為58%，比起6日的預測攀升4個百分點；「五五波」（toss-up）選區只剩下內華達州和賓州，最新分析將喬治亞州標註為「傾向共和黨」。

經濟學人預測共和黨掌握參院多數的機率為56%，可能以51席的微弱差距掌握參議院；真清晰政治列出8個五五波選區，包含亞利桑納州、科羅拉多州、喬治亞州、新罕布夏州、內華達州、華盛頓州、賓州與威斯康辛州。

福斯新聞網（Fox）報導，民主黨可望掌握47席，共和黨49席，包含亞利桑納州在內有4席五五波選區；福斯新聞以「尚有一搏機會」來形容民主黨在參院的選情。

參眾兩院目前席次 製表╱編譯中心

眾院 共和黨席次將領先

至於眾院，五三八預測民主與共和兩黨掌握平均席次為205席與230席；扣除五五波13區後，民主黨約可掌握203席，共和黨較有把握拿下219席，共和黨控制眾院機率達84%。華爾街日報報導，五五波有26區，民主黨可掌握席次為194，共和黨為215。

真清晰政治並未預測眾院最終席次，在扣除34席五五波選區後，共和黨可望拿下227席、民主黨174席；在這次州長改選過後，真清晰政治預測全美50州將有30州由共和黨掌握，20州選出民主黨州長。

今日投票日，昨天是提早投票最後一天，各州都出現排隊人龍。圖為北卡一個投票所。（路透）

到7日下午為止，提前投票張數已超過4200萬，選舉官員和司法部門正密切關注期中選舉當天的民調是否公正，司法部7日宣布，將監控24州、64個司法管轄區，確保民眾投票不受脅迫或干擾。

共和黨猛攻通膨問題，民主黨以「捍衛民主」作為選舉主軸，最高法院推翻捍衛墮胎權利的「羅訴韋德案」所產生的政治效應也是選戰看點；拜登選前表示，「民主在所有人的選票上。」