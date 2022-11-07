川普vs.德桑提斯放眼2024 共和黨內競爭公開化

傳言前總統川普將選後宣布參加2024大選，黨內競逐已經展開。(Getty Images)

2024年總統大選由誰代表共和黨 出馬，一直備受討論；由於前總統川普 一直聲稱可能將捲土重來，與呼聲甚高的佛州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)矛盾愈發尖銳，甚至在期中選舉之前就已成形，例如現在，川普甚至以「德假正經」(Ron De-Sanctimonious)的諧音戲謔稱呼他。

另一方面，政治新聞網Politico引述消息人士報導，來自阿肯色州的聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)已決定不參與2024年大選，是共和黨內第一位宣布退出的高聲望潛在初選競爭者，翻轉過去兩年來頻頻在全國各地站台，還稱川普再次投入「不會影響他角逐初選」的態勢；消息人士指柯頓退選原因為家庭因素。

而在川普與德桑提斯這邊，有線電視新聞網(CNN)分析報導，兩位常住在佛州的共和黨高聲望者，過去兩年在這狹長的半島保持距離，卻也相安無事；然而，隨著川普捲土重來的態勢愈發明朗，又逢期中選舉，讓兩人的矛盾愈發現形。

相較於不少共和黨人表示，若川普宣布重選2024年，則他們會退出黨內初選，但德桑提斯不願作此表態，本已令川普甚為不悅；現在，德桑提斯又表態支持反川派的科羅拉多州聯邦參議員候選人歐狄(Joe O'Dea)，更是激怒川普。

川普在5日於賓州的造勢現場上說：「看著，川普是71%，而『德假正經』則是10%」；川普這番話不單戲謔德桑提斯，也是引述來源不明的民調，稱自己在黨內有絕對領先地位。

德桑提斯在隔日於佛州的三場造勢活動上，完全沒有提及川普或是「德假正經」之類的議題，而是專注於抨擊拜登政府，例如指責他施政過於「覺醒左翼」，還說他是點石成金的邁達斯王(King Midas)的反面，即「點金成石」；他的這些言論，與角逐佛州州長連任相比，更像是競選總統時會說的話。

一名共和黨人向CNN表示，在佛州，有兩位非常倔強且具野心的政客，而且都是共和黨內最受矚目的人物，然後行動更是不同，「談論起來真是讓人身心俱疲」。