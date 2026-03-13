密州傳槍響… 炸彈客開車衝撞猶太會堂 死在車內

會堂遭卡車衝撞後，屋頂冒出濃煙，駕駛已死於車內。（路透）

密西根州底特律郊區西布隆菲爾德鎮(West Bloomfield)一座大型猶太教會堂12日發生衝撞與槍擊事件。一名持步槍男子駕駛卡車衝入建築物後，現場保全開槍反擊，嫌犯死於車內。警方表示，目前仍在調查其身分與犯案動機。

美聯社報導，初步調查該起事件是針對猶太社區的暴力攻擊，事件發生在位於密西根州西布隆菲爾德鎮的以色列會堂(Temple Israel)。該會堂是全美最大的改革派猶太會堂之一。事發當時，會堂裡有上百名教師及兒童，所幸沒有其他人受到重傷。

中東戰事緊張之際，12日一名駕駛開著卡車衝進密西根州猶太會堂，當時有上百名教師及學童在裡面，所幸沒有師生受傷。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)引述消息人士說，當時車內載有大量爆裂物。

在發生美國聯軍轟炸伊朗後，在美國的猶太教會堂多已加強戒備。警方目前仍持續調查此案的動機與相關細節，現已由聯邦調查局接手調查。

奧克蘭郡警長伯查德(Michael Bouchard)表示，嫌犯駕車撞破大門後衝入會堂走廊，車內隨後起火並冒出濃煙。他指出：「從監視器畫面看來，嫌犯似乎有明確目的地沿著走廊前進。」

警方表示，嫌犯車輛撞入建築後，現場保全人員立即開槍反擊。嫌犯被發現死於車內，但目前尚未確定死因，仍不排除是遭槍擊、輕生或其他原因造成。

事件中沒有會堂員工或幼兒中心的孩童受傷。警長表示，一名保全人員曾被車輛撞倒並一度昏迷，但傷勢並不危及生命。

事發後，警方迅速封鎖並搜索整棟建築。約有十多名家長趕往會堂內的幼兒教育中心接回孩子。附近西布隆菲爾德學屈 一度封鎖。

當局隨後安排家長在附近的猶太社區中心與孩子團聚。

一名家屬班奈特(Samuel Bennett)表示，他的妻子當時在建築內，得知她平安無事後感到極大鬆了一口氣。他對當地電視台說：「我真的不知道該用什麼詞形容現在的感受。」

這座以色列會堂建於1980年並於1989年擴建，設有幼兒中心與宗教學校。目前約有1萬2000名成員。根據其官網介紹，該會堂提供家庭與成人教育課程，並致力於透過改革派猶太教理念建立社群。

密西根州州長魏美桂(Gretchen Whitmer)表示，她正密切關注事件進展。她指出：「這令人心碎。密西根州的猶太社群應能在和平中生活與實踐信仰。」

此外，2018年匹茲堡猶太會堂槍擊案倖存者、生命之樹會堂(Tree of Life Congregation)宗教領袖拉比(rabbie)麥爾斯(Jeffrey Myers)也發表聲明指出，這起事件再次顯示仇恨所帶來的後果。