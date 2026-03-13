我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥

川普深夜發文嗆正摧毀伊朗 稱「今天等著看這些瘋狂人渣下場」

密州傳槍響… 炸彈客開車衝撞猶太會堂 死在車內

特派員黃惠玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
會堂遭卡車衝撞後，屋頂冒出濃煙，駕駛已死於車內。（路透）
會堂遭卡車衝撞後，屋頂冒出濃煙，駕駛已死於車內。（路透）

密西根州底特律郊區西布隆菲爾德鎮(West Bloomfield)一座大型猶太教會堂12日發生衝撞與槍擊事件。一名持步槍男子駕駛卡車衝入建築物後，現場保全開槍反擊，嫌犯死於車內。警方表示，目前仍在調查其身分與犯案動機。

美聯社報導，初步調查該起事件是針對猶太社區的暴力攻擊，事件發生在位於密西根州西布隆菲爾德鎮的以色列會堂(Temple Israel)。該會堂是全美最大的改革派猶太會堂之一。事發當時，會堂裡有上百名教師及兒童，所幸沒有其他人受到重傷。

中東戰事緊張之際，12日一名駕駛開著卡車衝進密西根州猶太會堂，當時有上百名教師及...
中東戰事緊張之際，12日一名駕駛開著卡車衝進密西根州猶太會堂，當時有上百名教師及學童在裡面，所幸沒有師生受傷。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)引述消息人士說，當時車內載有大量爆裂物。

在發生美國聯軍轟炸伊朗後，在美國的猶太教會堂多已加強戒備。警方目前仍持續調查此案的動機與相關細節，現已由聯邦調查局接手調查。

奧克蘭郡警長伯查德(Michael Bouchard)表示，嫌犯駕車撞破大門後衝入會堂走廊，車內隨後起火並冒出濃煙。他指出：「從監視器畫面看來，嫌犯似乎有明確目的地沿著走廊前進。」

警方表示，嫌犯車輛撞入建築後，現場保全人員立即開槍反擊。嫌犯被發現死於車內，但目前尚未確定死因，仍不排除是遭槍擊、輕生或其他原因造成。

事件中沒有會堂員工或幼兒中心的孩童受傷。警長表示，一名保全人員曾被車輛撞倒並一度昏迷，但傷勢並不危及生命。

事發後，警方迅速封鎖並搜索整棟建築。約有十多名家長趕往會堂內的幼兒教育中心接回孩子。附近西布隆菲爾德學屈 一度封鎖。

當局隨後安排家長在附近的猶太社區中心與孩子團聚。

一名家屬班奈特(Samuel Bennett)表示，他的妻子當時在建築內，得知她平安無事後感到極大鬆了一口氣。他對當地電視台說：「我真的不知道該用什麼詞形容現在的感受。」

這座以色列會堂建於1980年並於1989年擴建，設有幼兒中心與宗教學校。目前約有1萬2000名成員。根據其官網介紹，該會堂提供家庭與成人教育課程，並致力於透過改革派猶太教理念建立社群。

密西根州州長魏美桂(Gretchen Whitmer)表示，她正密切關注事件進展。她指出：「這令人心碎。密西根州的猶太社群應能在和平中生活與實踐信仰。」

此外，2018年匹茲堡猶太會堂槍擊案倖存者、生命之樹會堂(Tree of Life Congregation)宗教領袖拉比(rabbie)麥爾斯(Jeffrey Myers)也發表聲明指出，這起事件再次顯示仇恨所帶來的後果。

密西根州一座猶太會堂發生槍擊，附近警察、群眾聚集。(美聯社)
密西根州一座猶太會堂發生槍擊，附近警察、群眾聚集。(美聯社)

世報陪您半世紀

上一則

維州老道明大學槍響 凶手被學生制伏身亡 警朝恐攻調查

延伸閱讀

密州猶太會堂遇襲 FBI定調「針對性暴力行為」

密州猶太會堂遇襲 FBI定調「針對性暴力行為」
維州老道明大學槍擊2死2傷 FBI：以恐怖主義行為方向偵辦

維州老道明大學槍擊2死2傷 FBI：以恐怖主義行為方向偵辦
密州猶太會堂遭車衝撞 嫌犯身亡 車內疑大量爆裂物

密州猶太會堂遭車衝撞 嫌犯身亡 車內疑大量爆裂物
卡車炸彈客衝撞猶太會堂 密西根州驚傳槍聲 嫌身亡

卡車炸彈客衝撞猶太會堂 密西根州驚傳槍聲 嫌身亡

熱門新聞

紐約資深移民律師劉汝華表示，目前在美國並不存在任何要求雙重國籍人士登記的法律或行政規定，上述說法並不屬實。(美聯社)

網傳「2026年2月至8月雙重國籍者須登記」 律師：美國無此規定 屬謠言

2026-03-07 19:01
聯合航空即將跟進美航等政策，取消基本經濟艙航程累積福利。(美聯社檔案照)

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

2026-03-09 11:19
加拿大取消血緣公民僅限第一代的規定，數百萬美國人如今符合資格可以申請入籍加拿大。示意圖（路透）

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

2026-03-12 11:12
太陽能戶外燈示意圖，非新聞所指產品。（美聯社）

花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

2026-03-06 11:40
在加州小鎮羅馬琳達，信仰影響了日常生活的每個層面；當地教會提倡無肉飲食與強烈的社區意識，平日透過共享餐食、研經小組與團契緊密聯繫，居民平均壽命普遍逾90歲，示意圖。(美聯社)

平均壽命逾90歲 加州長壽小鎮羅馬琳達 居民都有5習慣

2026-03-07 01:00
前國土安全部長諾姆(左)在聽證會接受質詢，她的丈夫布萊恩(右)坐在她身後。(美聯社)

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

2026-03-07 17:01

超人氣

更多 >
加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍
12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」

12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」
美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火

美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火
伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇

伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇
華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」

華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」