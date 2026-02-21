疑性侵勞工部員工 勞長丈夫遭調查

聯邦勞工部長查維斯德瑞默(右前)去年2月在參議院接受提名任命聽證時，丈夫肖恩‧德瑞默(中)全程在場陪伴。(路透)

聯邦勞工部 長查維斯德瑞默(Lori Chavez-DeRemer)涉嫌濫用公帑、並與隨扈有「不當關係」，而正接受內部調查的同時，她的丈夫肖恩‧德瑞默(Shawn DeRemer)又爆出涉嫌性侵勞工部女職員，已遭警方調查。

華爾街 日報引述知情人士說，勞工部監察長在內部調查時，接獲女職員透露事件。該名女職員上月已向華府 大都會警察局報案。

華爾街日報查閱警方報告指出，報案人「聲稱自己遭到違背意願的性接觸」，遭部長的丈夫猥褻。有關人士還透露，至少還有另一名勞工部女職員向同事表示，德瑞默曾對她有不當身體接觸。

另據紐約時報報導，報案人指德瑞默是在勞工部總部大樓內對她不當觸碰，消息指其中一起是在去年12月18日上午辧公時間，過程被辦公室監控錄影拍攝下來，影片已做為刑事調查證物。據悉，影片顯示德瑞默長時間擁抱一名女子。

華府警局在1月24日就本次事件正式立案，德瑞默亦收到通知遭禁止進入勞工部大樓。

知情人士還透露，德瑞默曾獲邀請出席第一夫人梅蘭妮亞‧川普紀錄片「梅蘭妮亞」(Melania)在1月29日的首映典禮，但在最後一刻被取消，身為勞工部長的妻子查維斯德瑞默單獨赴會。

德瑞默一直否認相關指控，接受華爾街日報電話訪問時堅稱：「我沒有做過任何這些事，一定會否認這些指控及全力反駁。」

德瑞默本身是麻醉科醫生，也是俄勒岡州波特蘭市一家名為Anesthesia Associates NW的麻醉管理公司共同創辦人，主要業務是為醫院、手術中心、診所提供專業麻醉師及設備機器操作方面的支援。由於妻子是勞工部長關係，他經常出現在華府的勞工部總部辦公室。

勞工部未對事件作出回應。

與此同時，查維斯德瑞默涉嫌濫用公帑撥款給幕僚長韓智勳(Jihun Han，音譯)及副手賴特(Rebecca Wright)，並與隨扈發生婚外情，目前仍在接受內部調查。