加州太浩湖以北雪崩 16人遭波及 最多10人恐遭掩埋

編譯周辰陽／即時報導
在這張由內華達郡警局提供的影片畫面截圖中，可見一支救援滑雪隊17日前往加州特拉基城堡峰一帶的雪崩現場。(美聯社)
在這張由內華達郡警局提供的影片畫面截圖中，可見一支救援滑雪隊17日前往加州特拉基城堡峰一帶的雪崩現場。(美聯社)

太浩湖以北發生一場毀滅性雪崩，一支包含12名滑雪客與4名嚮導的隊伍共16人遭到波及，其中最多10人恐遭掩埋，當局已展開大規模搜救行動。

加州郵報報導，這起雪崩約於上午11時30分發生在靠近特拉基（Truckee）的城堡峰（Castle Peak），地點位於海拔約2500公尺、靠近青蛙湖（Frog Lake）一帶，當時一場冬季風暴仍在當地持續肆虐。內華達郡警局17日發布聲明指出，接獲通報稱一支從事野外滑雪的團體捲入事故，目前仍有多名成員下落不明。

雪崩的破壞規模以1至5級評量。內華達山脈雪崩中心（Sierra Avalanche Center）表示，17日這起雪崩的等級為2.5級，足以造成傷害、掩埋或致人於死，通常規模約為一座美式足球場長度，積雪高度超過1.8公尺。儘管其中6人倖存，但在雪崩發生超過5小時後，他們仍受困現場等待救援，另有10人仍下落不明。

內華達山脈雪崩中心特拉基分部的雷諾（Steve Reynaud）向《加州郵報》表示，這支野外滑雪團在雪崩發生前曾下榻青蛙湖野外山屋（Frog Lake Backcountry Huts）。該處為供滑雪者在山區停留的偏遠山屋，提供多種床位選擇，同時也警告入住者，所有進出路線皆屬雪崩地形，須具備相應的訓練與安全裝備。

雷諾指出，出事的滑雪團體於15日抵達山屋，原規劃進行三天兩夜行程，並於17日上午返家，雪崩正是在啟程返程時發生。當局隨即啟動大規模搜救行動，派出46名第一線救援人員趕赴現場；警長辦公室、內華達郡搜救隊等單位全數動員，展開協調一致的救援任務，並出動履帶雪車、雪地摩托車與滑雪裝備前往倖存者所在位置，要求他們留在原地等待救援。

目前仍不清楚失蹤滑雪客的身分，而當地雪崩警報將持續生效至18日。內華達郡警局指出，內華達山脈雪崩中心已發布雪崩警報，野外地區處於高度雪崩危險，預期大型雪崩恐延續至18日清晨，危險狀況可能持續一整天。

加州

