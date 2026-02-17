墨西哥移民遭ICE逮捕毆打致頭骨碎裂 聯邦與州當局介入調查

ICE探員執法示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

明尼蘇達州 聖保羅(St. Paul)警方與聯邦調查局(FBI)表示，正在調查墨西哥公民蒙德拉貢(Alberto Castañeda Mondragón)上月遭移民及海關執法局(ICE )逮捕時，遭毆打頭部導致顱骨多處骨裂的事件。

美聯社報導，31歲的蒙德拉貢指控ICE探員執法過當，稱他今年1月8日在明尼蘇達州明尼亞波利斯一處購物中心停車場，遭ICE探員拖出車外、壓倒在地，並以鋼棍反覆毆打頭部。

蒙德拉貢指，種族歧視 的ICE探員「逮捕我之後，隨即對我拳打腳踢」。

重傷的蒙德拉貢被送入加護病房，電腦斷層掃描顯示他的顱骨共有八處骨裂或骨折、多處出血，一度危及性命。

蒙德拉貢的律師表示，委託人並無犯罪前科，疑因種族特徵而遭ICE鎖定。

ICE否認毆打蒙德拉貢，稱他戴著手銬試圖逃跑卻跌倒，「一頭撞上水泥牆」。

國土安全部(DHS)發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)表示，當天探員執行的勤務針對簽證逾期的對象，但法庭文件顯示ICE探員拘留蒙德拉貢後，才確認他的身分，相關說法矛盾。

美聯社諮詢的法醫病理學家托馬斯(Lindsey Thomas)表示，這麼多處且嚴重的顱骨傷勢與腦出血，「不可能是自己撞牆造成的」。

事件發生後，明州聖保羅警察局與聯邦調查局展開調查，但部分監視器畫面已被覆寫，檢方則誓言追究相關人士的責任。

卡斯塔涅達已被傳喚至ICE報到，可能面臨遣返的命運。

這起事件再次引發外界對於ICE執法過當及相關調查透明度的質疑，但聯邦與州當局介入調查仍屬罕見。