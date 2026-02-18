尋NBC主播失蹤母 手套DNA匹配無結果

南茜．葛瑟瑞的鄰居掛出大幅橫條，集體簽名，祈盼南茜安全早歸。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)「今日」(TODAY)晨間節目聯合主播莎凡娜‧葛瑟瑞(Savannah Guthrie)的84歲母親南茜(Nancy Guthrie)失蹤17天，亞利桑納州 皮瑪郡(Pima County)警長辦公室17日表示，在距離南茜家幾哩外發現的黑色手套，上面的DNA 在全國DNA資料庫CoDIS(Combined DNA Index System)比對中，沒有找到任何DNA匹配的結果。」

美聯社報導，警長辦公室暗示其它DNA樣本也已經透過CoDIS系統進行比對，但是都還沒有進一步訊息。

CoDIS是一個寶貴的DNA資料庫，其中包含從嫌疑犯或有犯罪記錄的人身上提取的DNA樣本。任何比對結果都可能有助於識別南茜失蹤案的潛在嫌疑人。

警方稱，南茜家人在2月1日通報失蹤，但前一天仍與家人共度。她在土桑(Tucson)地區的住家失蹤，家門口留有她的血跡。

聯邦調查局(FBI )10日曾公布經過鑑識分析的南茜家門監視器影像，拍到一名男性嫌犯身高大約是5呎9吋，中等體型，背著25公升容量的黑色「奧索卡健行登山背包」(Ozark Trail Hiker Pack)，戴著滑雪面罩，身穿長褲、夾克和手套。

調查人員15日在距離南茜家約2哩的地方發現了一只手套，FBI當時認為，這些手套似乎與監視器影像中男性嫌犯所戴的手套相符。當時警長辦公室也表示在住所發現了其他DNA證據，送交分析。但分析結果，並無所獲，全案再度陷入死巷。

另外，FBI透露，調查人員正與製造商和專家合作，試圖透過一種安裝在低空飛行的飛機上的「訊號偵測器」(signal sniffer device)，偵測南茜的心律調節器來定位，這個裝置從1日清晨起便與手機監控應用程式失去連結。

葛瑟瑞15日在Instagram上發布一段影片，呼籲任何知道她母親下落的人提供線索。目前FBI已收到1萬3千多條線索。

「做正確的事永遠不會太晚，」她說，「我們相信每個人本質上都是善良的。」