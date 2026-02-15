孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

我的頻道

TVBS新聞網／記者 羅喬薰/責任編輯 編輯組 報導
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)
美國發生一件完全毀三觀的不倫事件。知名論壇Reddit一篇爆料貼文引發熱議。一名懷胎7個月的40歲人妻，原本以為自己擁有20幾年的完美婚姻，怎料新年前夕提前回家，竟撞見丈夫與自己60歲親生母親「正在運動」，母親甚至毫無羞愧感怒嗆女兒：「滾出『我們的』房間！」讓原PO瞬間世界崩塌。

從15歲相戀到背叛 偷情時間比婚姻還長

原PO痛訴，她與丈夫15歲相戀、18歲步入禮堂，25年來育有4名子女，目前還懷著第5胎。原本夫妻感情和睦、經常約會贈禮，萬萬沒想到丈夫竟坦承，從他18歲開始就被岳母「勾引」，這段不倫地下情已長達22年，甚至每個月都會固定「無套激戰」。

3個弟弟恐要改口叫丈夫「爸爸」

隨着真相曝光，更恐怖的細節浮出水面。原PO推算時間發現，家中的3名弟弟極有可能是丈夫與母親私通所生。目前她已強迫丈夫向63歲的親生父親坦白，原本幸福的老夫老妻生活瞬間幻滅，父親得知被戴綠帽20多年，且3名兒子不是自己的，情緒徹底崩潰。原PO憤怒地在家庭聚會上公開此事，所幸獲大多數親戚支持。

牧師竟是「女兒婚姻小三」

諷刺的是，這名母親平日在教會擔任「兒童牧師」，形象聖潔。如今真相敗露，她立即遭教會解除兒童牧師職務，還反指女兒「毀了她的人生和名譽」。

原PO表示，在17歲發現懷孕時，曾遭母親羞辱為「蕩婦」，如今卻私下與女婿暗通款曲，極度諷刺。甚至還曾與母親「同時懷孕」，當時還覺得很溫馨，現在回想起來都令她作嘔，原來母女肚子裡的孩子竟是「同父異母」的手足。

