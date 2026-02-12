NBC女主播母親失蹤案 外送員訊後獲釋 TMZ收到匿名信…

國家廣播公司女主播葛瑟瑞的84歲母親南茜失蹤已逾十天，引起全美關注，大批媒體駐守在南茜住家附近採訪報導。(路透)

國家廣播公司(NBC)女主播莎凡娜‧葛瑟瑞(Savannah Guthrie)的84歲母親南茜(Nancy Guthrie)失蹤已超過十天，聯邦調查局(FBI )10日公布南茜住家門鈴監視器拍到蒙面男子影像之後，皮瑪郡(Pima County)警方10日晚間拘留並偵詢一名關係人，但隔天即予以釋放。

11日凌晨持法院搜查令搜索位於里奧里科(Rio Rico)一處民宅。

與此同時，娛樂新聞頻道TMZ表示11日收到一封匿名信，聲稱可以提供關於綁匪的資訊，索取一比特幣 (約為6萬7000元)做為報酬。TMZ已將該電子郵件轉交FBI處理。

福斯新聞網11日報導，遭到警方拘留的男子普拉索羅斯(Carlos Palazuelos)結束偵訊後回答記者詢問時說，警方詢問南茜失蹤案的問題，但自己跟此案毫無關係。他說，警方以交通違規為由攔下並留置偵詢，要求說明最近幾天的行蹤。

普拉索羅斯是外賣送餐服務平台DoorDash外送員 ，平日負責土桑(Tucson)地區配送工作。他說，不確定最近有沒有送貨到南茜家。

普拉索羅斯受訪時說，調查人員拿著監視器拍到的蒙面男子影像，詢問他的親戚能否指認照片裡的人，「他們說眼睛跟我長得很像」。

普拉索羅斯接受西語頻道「世界電視台」(Telemundo)訪問時表示，執法人員持搜查令到住家搜查時，前門與後門都遭到損壞。

聯邦調查局局長巴特爾(Kash Patel)10日晚間接受福斯主播漢尼提(Sean Hannity)節目專訪時指出，FBI目前已經鎖定多名關係人。

巴特爾說，拜科技之賜以及不同機關之間的合作，案情在最近36小時至48小時之內獲得重要突破，但在無法證實有涉案嫌疑之前，鎖定對象都屬於關係人(person of interest)。