我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喝咖啡提神還能防失智？43年研究顯示風險降低約18%

富比世美國250大創新者 馬斯克居首 黃仁勳躋身第5

中國女子以假身分買特斯拉 佛州被捕 供出詐騙集團

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Model X示意圖。(路透資料照)
Model X示意圖。(路透資料照)

在佛州一家特斯拉電動車經銷商，看似一次例行的豪華車交易，最終卻以戴上手銬而非拿到車鑰匙收場。警方表示，一名來自加州的女子試圖以假身分及高度可疑的文件，將一輛價值六位數的新車開走。

國家廣播公司(NBC)邁阿密地方電視台報導，24歲中國籍女子陳楚婷(Chuting Chen，音譯)持偽造駕駛執照在佛羅里達州邁阿密花園市(Miami Gardens)特斯拉(Tesla)展示中心企圖購買一輛價值10萬1630元的Model X休旅車，並拿出面額10萬多元的銀行本票(cashier's check)做為購車費用。

陳女9日遭到警方逮捕，以詐騙金融機構、使用造假身分證件、重大竊盜、組織詐騙、非法轉讓無購買者紀錄的車輛所有權狀等罪名移送法辦。

警方表示，陳楚婷落網後供稱隸屬於在加州與中國同步運作的詐騙集團，合夥人目前在中國。

特斯拉經銷經理對警方表示，陳女買車時企圖使用信用評分較高的他人駕照。陳女接受調查人員偵問時坦承，偽造駕照是在網路上花100元取得。

當局表示，陳女還向員工出示了一張來自一家位於蒙大拿州、她聲稱由自己擁有的公司的銀行本票。逮捕報告指出，特斯拉的損失防範部門告知經銷商員工通知執法機關，因為他們認為她「涉及一個更大的詐欺集團」。

陳女也對調查人員坦承，她曾在拉斯維加斯開設一個銀行帳戶，在蒙大拿州經營的公司是一家專門從事詐騙的人頭公司，2月2日透過公司戶頭匯款3萬8250元，準備做為購買特斯拉的頭期款。

警方逮捕時，發現陳女持有32份加州的汽車所有權狀以及46份汽車出廠證明，企圖非法註冊車輛，然後將車輛運往外國。

住在加州羅斯密(Rosemead)的陳女目前羈押於佛州特納吉福德奈特矯正中心(Turner Guilford Knight Correctional Center)，調查人員正朝跨國犯罪組織方向擴大偵辦。

企圖以偽造駕照及可疑文件購買價值六位數特斯拉休旅車的24歲中國公民(Chutin...
企圖以偽造駕照及可疑文件購買價值六位數特斯拉休旅車的24歲中國公民(Chuting Chen，音譯)。(邁阿密-戴德郡監獄)

特斯拉 詐騙集團 加州

上一則

富比世美國250大創新者 馬斯克居首 黃仁勳躋身第5

下一則

世報50年／紐約社長張宗智堅守4支柱 懷美國心、重華人情

延伸閱讀

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
特斯拉續航仍有72公里突斷電 被建議「剩100公里應充電」

特斯拉續航仍有72公里突斷電 被建議「剩100公里應充電」
台對美進口車關稅調降 若稅率降為0 美製車估降價1成

台對美進口車關稅調降 若稅率降為0 美製車估降價1成
特斯拉推出全輪驅動Model Y 售價不到4.2萬

特斯拉推出全輪驅動Model Y 售價不到4.2萬

熱門新聞

國稅局。(路透)

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

2026-02-05 11:33
比爾蓋茲（Bill Gates）。（路透）

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

2026-02-04 11:50
俄亥俄州一名郵差在厚重積雪的環境上班時和同事遇到多個危險情況，他因多年來的不滿憤而將當天工作情況拍下上傳網路，沒想到因此被停職停薪。車子積雪示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

2026-02-04 20:02
福耀玻璃美國公司（Fuyao Glass America）。（美聯社）

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

2026-02-09 10:26
2014年開給加油站一張金額25元支票曾經跳票現面臨遣返。示意圖（美聯社）

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

2026-02-11 10:18
直到10日晚間，USTraveldocs官網仍寫著中國列入使用公共福利比例高而暫停發移民簽證。(官網截圖)

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

2026-02-11 08:38

超人氣

更多 >
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃