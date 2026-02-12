中國女子以假身分買特斯拉 佛州被捕 供出詐騙集團

Model X示意圖。(路透資料照)

在佛州一家特斯拉 電動車經銷商，看似一次例行的豪華車交易，最終卻以戴上手銬而非拿到車鑰匙收場。警方表示，一名來自加州 的女子試圖以假身分及高度可疑的文件，將一輛價值六位數的新車開走。

國家廣播公司(NBC)邁阿密地方電視台報導，24歲中國籍女子陳楚婷(Chuting Chen，音譯)持偽造駕駛執照在佛羅里達州邁阿密花園市(Miami Gardens)特斯拉(Tesla)展示中心企圖購買一輛價值10萬1630元的Model X休旅車，並拿出面額10萬多元的銀行本票(cashier's check)做為購車費用。

陳女9日遭到警方逮捕，以詐騙金融機構、使用造假身分證件、重大竊盜、組織詐騙、非法轉讓無購買者紀錄的車輛所有權狀等罪名移送法辦。

警方表示，陳楚婷落網後供稱隸屬於在加州與中國同步運作的詐騙集團 ，合夥人目前在中國。

特斯拉經銷經理對警方表示，陳女買車時企圖使用信用評分較高的他人駕照。陳女接受調查人員偵問時坦承，偽造駕照是在網路上花100元取得。

當局表示，陳女還向員工出示了一張來自一家位於蒙大拿州、她聲稱由自己擁有的公司的銀行本票。逮捕報告指出，特斯拉的損失防範部門告知經銷商員工通知執法機關，因為他們認為她「涉及一個更大的詐欺集團」。

陳女也對調查人員坦承，她曾在拉斯維加斯開設一個銀行帳戶，在蒙大拿州經營的公司是一家專門從事詐騙的人頭公司，2月2日透過公司戶頭匯款3萬8250元，準備做為購買特斯拉的頭期款。

警方逮捕時，發現陳女持有32份加州的汽車所有權狀以及46份汽車出廠證明，企圖非法註冊車輛，然後將車輛運往外國。