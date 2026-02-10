馬州蒙郡伍頓高中槍擊 1學生腹部中彈 槍嫌學生落網

我的頻道

特派員黃惠玲／綜合報導
Thomas S. Wootton高中9日傳出槍擊案。(學校官網截圖)
Thomas S. Wootton高中9日傳出槍擊案。(學校官網截圖)

馬里蘭州蒙哥馬利郡警方表示，該郡伍頓高中(Thomas S. Wootton high school)校內9日發生槍擊事件，警方指出，受害者與槍手均為該校學生，傷者經送醫情況穩定，嫌犯則已被捕。伍頓高中學術表現傑出，該校以華裔為主的亞裔學生比率將近四成。

就讀伍頓高中的華裔女學生向本報表示，當槍擊警報發出時，她跟同學立即躲在儲物櫃，女學生描述，學校本來下午2時30分要放學，但因為槍擊案學校緊急關閉，學生均因此滯留在校。

根據指出，受害者為一名學生，該學生腹部中彈。警方表示，傷者已緊急送醫治療，雖未公布具體傷勢狀況，但指出目前情況穩定。警方尚未對外公布受害者身分。

調查人員表示，嫌疑人同樣是一名學生，案發後不久即被鎖定，並在學校附近遭警方逮捕。目前尚未公布嫌疑人的姓名與年齡。

事件發生後，蒙郡公立學校系統(MCPS)立即封鎖該校，所有學生和教職員待在安全地點。警方於當地時間下午約2時15分接獲通報並緊急趕往現場。蒙郡警察局稍後表示，原搭乘校車返家的學生都將依照原來路線回家，請搭校車學生的家長勿到學校，而例行接送學生的家長則可到附近的Robert Forost初中接孩子。

伍頓高中位於馬里蘭州洛克維爾市，是蒙哥馬利郡公立學區的一所公立高中，提供9至12年級教育。該校在學術上表現優異，歷年評比常名列全州前列，學生畢業率及學業成績均高於州平均水平。最新學年統計數據顯示，伍頓高中總計有約1900名學生就讀，其中亞裔學生約占38%左右，是校園最大的族群之一；白人學生約37%，非裔約12%，西語裔約8%。

蒙郡過去也曾發生多起與校園安全相關的事件，當地執法與教育單位因此加強校園安全與預防措施。該學區在校園入口設置門禁系統，確保訪客須完成登記。校方亦設有訪客管理系統，要求訪客掃描政府核發身分證件；所有校舍內外皆裝設閉路監視系統。

