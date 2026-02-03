我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時稱政府向哈佛部分讓步 川普：將求償10億元

鄰近超級盃賽場 加州大美洲樂園漸衰退

美首宗AI經濟間諜案 Google工程師竊密外洩中國 最重恐關175年

編譯盧思綸／即時報導
Google 2024年參與年度消費者電子貿易展在會場標誌。(路透)
Google 2024年參與年度消費者電子貿易展在會場標誌。(路透)

政治新聞網站Axios 2日報導，美國聯邦陪審團1月29日裁定前Google工程師丁林葳（Linwei Ding）竊取公司機密罪名成立，成為美國首宗與人工智慧（AI）相關的經濟間諜定罪案例。檢方指控，丁林葳在不到一年內有系統向2家中國公司外洩2000多頁機密文件，內容涉及Google AI超級運算與資料中心基礎設施。法院預計3日宣判，他最重恐面臨175年刑期。

檢方在庭審中指出， 38歲的中國籍公民丁林葳，在2022年5月至2023年4月間，從Google內部下載大量機密資料，包括客製化晶片張量處理器、GPU系統，以及專用網路硬體等設計細節。

丁林葳任職Google期間秘密為2家中國公司工作。2022年曾洽談擔任一家中國初創科技公司的技術長，至2023年初則籌建自己的中國科技公司並擔任執行長，對外聲稱可藉複製與修改Google技術建造AI超級電腦。在2023年12月，即辭職前兩周，丁林葳將竊取的商業機密下載至個人電腦。

檢方並指，他每月收取1萬4800美元款項，且曾申請中國政府的「人才計畫」，以強化AI能力。

辯方在庭上主張Google內部有大量員工能接觸到相關文件，暗示公司資安保護不足。但檢方指出，Google偵測到資料外流至位於中國的伺服器，並發現丁林葳疑似濫用識別證進行未經授權存取；此外，他在遭逮捕前買了飛北京的單程機票。

科技媒體Gadget Review指出，丁林葳被判7項竊取商業機密及7項經濟間諜罪，共14項罪名成立。每項竊取商業機密罪最高可判處10年徒刑；每項經濟間諜罪最高可判處15年徒刑。依法律規定，若所有罪名連續執行，最高刑期可達175年。

Google AI 間諜

上一則

不想付贍養費 國稅局前法務員聯手小三殺妻 還槍殺1無辜男

下一則

舊金山灣區一天40多震 最大規模4.2 專家坦言無法預測何時結束

延伸閱讀

2nd STREET進駐聖荷西 初期僅收不賣

2nd STREET進駐聖荷西 初期僅收不賣
歧視？東京咖啡店結業多國語言致謝 中文版僅冷冷7字

歧視？東京咖啡店結業多國語言致謝 中文版僅冷冷7字
川普「金庫計畫」備料關鍵礦產 通用汽車、Google等企業加入

川普「金庫計畫」備料關鍵礦產 通用汽車、Google等企業加入
北京長峰醫院火災29死 汪文傑等19人一審宣判 最高刑期6年6個月

北京長峰醫院火災29死 汪文傑等19人一審宣判 最高刑期6年6個月

熱門新聞

運輸安全管理局的機場布告提醒民眾，從2月1日起，若沒有「真實身分證」(Real ID)，或只持舊版身分證明的旅客，乘搭飛機前需要額外支付45元。(美聯社)

搭機沒帶「真實身分證」 今起加收45元彌補安檢成本

2026-01-31 20:48
工會表示，瑪麗亞倒在地上期間，探員倒空她的皮包，看到美國護照之後便離開。（美聯社）

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

2026-02-02 08:10
在海外遊行期間突然被註銷美國護照並遭遣返。示意圖（美聯社）

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

2026-01-30 10:26
臉書（Facebook）母公司Meta。示意圖（美聯社）

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

2026-01-30 11:20
涉嫌在曼哈頓街頭槍殺聯合健保執行長的孟喬內。(路透)

明州男涉假扮FBI 帶刀叉助槍殺健保CEO的孟喬內逃獄

2026-01-29 15:19
美國與加拿大關係緊張之際，加拿大公民過境美國遭到海關盤查數小時的案例頻傳。示意圖（美聯社）

關係緊張 加拿大公民過境美國遭海關盤查數小時案例頻傳

2026-01-30 09:41

超人氣

更多 >
九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機
聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照
金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」
相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋
華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走