吃減重藥吃到失明、腸裂 GLP-1藥商官司至少4400起

自2023年以來，已有至少4400起訴訟，未能充分揭露GLP-1類藥物的潛在嚴重傷害風險。圖為「胰妥讚」和「猛健樂」。(路透)

一名馬里蘭州卡車司機突發眼中風 ，先是一隻眼睛失明，10個月後，另一隻眼睛也失明。

一名路易斯安那州女子嘔吐數周後，被診斷出患有通常由維生素缺乏引起的腦功能障礙。

一名奧克拉荷馬州 房地產仲介在開車送孫女從壘球比賽回家的路上，聽到自己的結腸破裂的聲音。「我的結腸爆開了。真的爆開了，」她只是要減掉18公斤的體重。

他們都是GLP-1類減重藥(腸道荷爾蒙類升糖素胜肽-1)的使用者，因此控告藥商，包括諾和諾德(Novo Nordisk)生產的「胰妥讚」(Ozempic)、「周纖達」(Wegovy)，以及印第安納州的禮來(Eli Lilly)生產的「猛健樂」(Mounjaro)，未能充分警告某些嚴重傷害風險。

自2023年首例訴訟以來，至少已有4400起訴送，但藥商否認指控，並表示將全力捍衛其藥物的合法性。

諾和諾德13日的律師在法庭上報告：

75%的原告指控藥物導致胃輕癱(gastroparesis)，這是一種慢性病，會導致胃部減緩或停止將食物排入小腸；

18%指控結構性腸阻塞(ileus)，這是腸道肌肉無法將食物和廢物排出體外；

18%機械性腸阻塞(intestinal obstructions)，這是腸道內容物無法正常通過，導致腸道功能受阻的醫療緊急情況；

8%表示膽囊損傷，其中一些患者需要手術切除壞疽組織；

8%的原告指控其它嚴重的胃腸道併發症 ，例如劇烈嘔吐、慢性胃酸逆流或腹痛，其中一些病例需要多次住院。還有一些原告表示，即使停止服用這些藥物後，他們的消化問題仍然持續存在。

由於許多原告聲稱服用GLP-1類藥物後出現多種副作用，今日美國(USA Today)隨機抽樣調查後發現，至少有110名原告聲稱這些藥物導致突發性失明或嚴重的視力變化；其中包括罹患韋尼克氏腦病變(Wernicke's encephalopathy)的嚴重神經系統疾病，會導致精神錯亂、複視和協調能力下降。