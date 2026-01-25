汽車衝進底特律機場航廈 直撞櫃台傷6人 男大吼大叫…

一輛轎車23日晚間突然衝進底特律機場航廈，直接撞上達美航空報到櫃台，嚇壞旅客和工作人員，並造成6人受傷。(美聯社)

底特律都會新聞(Metro Detroit News)報導，一輛深色賓士 (Mercedes-Benz)轎車23日晚間突然衝進底特律大都會 韋恩郡機場(Detroit Metropolitan Wayne County Airport，DTW)航廈，嚇壞旅客和工作人員。

韋恩郡機場管理局(WCAA)警察隊發表聲明表示，事發於當天晚上約7時30分，這輛車衝破麥納馬拉航廈(McNamara Terminal)的入口玻璃門，直接撞上達美航空 (Delta Airlines)報到櫃檯，肇事駕駛當場被逮捕，但身分沒有被公開，肇事原因目前還不清楚。

機場官員表示，有六人受傷在現場接受初步的治療，目前沒有傳出死亡或重傷報告。

達美航空發表聲明，表示事故並未影響航班營運，但有三名員工被碎片波及，經過急救人員現場檢查治療後，已無大礙。

底特律福斯2台(Fox 2 Detroit)報導，有影片顯示，一名可疑男子身穿美式足球底特律雄獅(Detroit Lions)黑色球衣，撞碎機場玻璃門直衝達美航空櫃檯，肇事後下車舉起雙手，神情恍惚，語無倫次，機場保全及工作人員上前強行將他帶離現場時，男子突然抗拒並大吼大叫。警方尚未說明此人即為肇事駕駛。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)的影片顯示，肇事車輛引擎蓋、後行李廂蓋都打開了，機場大廳玻璃門幾乎粉碎，到處都是玻璃、雜物，消防員正在移開從鉸鏈脫落的斷裂門框。

美聯社報導，航廈入口有金屬路障，警方還不清楚駕駛如何撞碎玻璃門，直衝櫃檯。

底特律機場是美國三大航空之一達美航空的樞紐基地，麥納馬拉航廈，主要提供達美航空與天合聯盟(SkyTeam)合作業者售票與報到服務，目擊者表示，事故發生時報到櫃檯前人數不多。