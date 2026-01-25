我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

霍諾德幽默推薦一起來爬台北101 「訊號比偏遠山區好」

尾牙季來襲 想抽大獎羨煞同事 5招民俗大絕放下去

汽車衝進底特律機場航廈 直撞櫃台傷6人 男大吼大叫…

編譯彭馨儀／綜合報導
一輛轎車23日晚間突然衝進底特律機場航廈，直接撞上達美航空報到櫃台，嚇壞旅客和工作人員，並造成6人受傷。(美聯社)
一輛轎車23日晚間突然衝進底特律機場航廈，直接撞上達美航空報到櫃台，嚇壞旅客和工作人員，並造成6人受傷。(美聯社)

底特律都會新聞(Metro Detroit News)報導，一輛深色賓士(Mercedes-Benz)轎車23日晚間突然衝進底特律大都會韋恩郡機場(Detroit Metropolitan Wayne County Airport，DTW)航廈，嚇壞旅客和工作人員。

韋恩郡機場管理局(WCAA)警察隊發表聲明表示，事發於當天晚上約7時30分，這輛車衝破麥納馬拉航廈(McNamara Terminal)的入口玻璃門，直接撞上達美航空(Delta Airlines)報到櫃檯，肇事駕駛當場被逮捕，但身分沒有被公開，肇事原因目前還不清楚。

機場官員表示，有六人受傷在現場接受初步的治療，目前沒有傳出死亡或重傷報告。

達美航空發表聲明，表示事故並未影響航班營運，但有三名員工被碎片波及，經過急救人員現場檢查治療後，已無大礙。

底特律福斯2台(Fox 2 Detroit)報導，有影片顯示，一名可疑男子身穿美式足球底特律雄獅(Detroit Lions)黑色球衣，撞碎機場玻璃門直衝達美航空櫃檯，肇事後下車舉起雙手，神情恍惚，語無倫次，機場保全及工作人員上前強行將他帶離現場時，男子突然抗拒並大吼大叫。警方尚未說明此人即為肇事駕駛。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)的影片顯示，肇事車輛引擎蓋、後行李廂蓋都打開了，機場大廳玻璃門幾乎粉碎，到處都是玻璃、雜物，消防員正在移開從鉸鏈脫落的斷裂門框。

美聯社報導，航廈入口有金屬路障，警方還不清楚駕駛如何撞碎玻璃門，直衝櫃檯。

底特律機場是美國三大航空之一達美航空的樞紐基地，麥納馬拉航廈，主要提供達美航空與天合聯盟(SkyTeam)合作業者售票與報到服務，目擊者表示，事故發生時報到櫃檯前人數不多。

達美航空 大都會 賓士

上一則

專家教戰 航班受影響乘客自救指南

下一則

政策又逆轉 聯邦50億公衛撥款一度喊停 各州陷混亂

延伸閱讀

找廁所和過海關都大排長龍？旅遊達人曝順利搭機秘訣

找廁所和過海關都大排長龍？旅遊達人曝順利搭機秘訣
冰雪暴襲擊 航空交通大亂 周六取消2400國內航班

冰雪暴襲擊 航空交通大亂 周六取消2400國內航班
反ICE示威 明州組織號召罷工罷市罷課 百名神職人員遭逮捕

反ICE示威 明州組織號召罷工罷市罷課 百名神職人員遭逮捕
發7700緊急代碼 俄羅斯客機備降蘭州 傳引擎故障

發7700緊急代碼 俄羅斯客機備降蘭州 傳引擎故障

熱門新聞

真實身分證（Real ID）。示意圖（美聯社）

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

2026-01-19 10:41
達美航空公司史上第一次出現高級艙銷售額超過經濟艙。圖為訪客參觀達美商務精英艙。（美聯社）

何謂美國的「K型經濟」 CNN：搭飛機就知

2026-01-17 01:00
陶宗利被押出家門。（路透）

明州苗族美國公民華氏14度 僅穿短褲和布希鞋、披毯子被ICE押走

2026-01-19 22:22
納許維爾國際機場工作人員在為一架西南航空班機進行除冰作業。(路透)

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

2026-01-24 17:15
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
想搭郵輪需要一定程度上能接受人群，不喜歡人群的旅客會不太舒服。圖為郵輪乘客共觀日蝕。（美聯社）

郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消

2026-01-22 14:15

超人氣

更多 >
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電
不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳

不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳
一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相
川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅