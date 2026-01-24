我的頻道

中共軍委副主席張又俠落馬、軍委委員劉振立被查

美移民掃蕩指揮官穿「法西斯美學」大衣 德媒：像黨衛軍站在衝鋒隊

加國前冬奧選手成大毒梟 韋丁墨國落網押送美國受審

編譯盧炯燊／綜合報導
淪為毒梟的加拿大前奧運選手韋丁(中)，22日終於在墨西哥落網，隔日被押送至洛杉磯，面臨販毒和謀殺審判。(美聯社)
淪為毒梟的加拿大前奧運選手韋丁(中)，22日終於在墨西哥落網，隔日被押送至洛杉磯，面臨販毒和謀殺審判。(美聯社)

加拿大前奧運單板滑雪選手韋丁(Ryan James Wedding)搖身變成北美販毒集團大毒梟，遭美加兩國巨額懸賞緝捕，22日終於在墨西哥落網，23日被押送至美國，預定26日首次出庭，將被控跨國販毒及謀殺證人。

綜合美聯社等報導，墨西哥安全部長賈西亞(Omar Garcia Harfuch) 23日在在X網站發文，指一名加拿大公民已向美國大使館自首。他未說明此人身份，但一名匿名官員證實此人即是現年44歲的韋丁。

邦調查局(FBI)局長巴特爾(Kash Patel)同時在加州舉行記者會說，韋丁是22日晚上在墨西哥市落網，他的被捕是美國調查人員與墨西哥、加拿大、哥倫比亞及多明尼加當局合作，追捕一年多以來所取得的成果。

巴特爾沒有透露行動細節，但稱讚墨西哥政府及「全球合作夥伴」在行動中所扮演的角色，說「追捕像韋丁這樣的人，需要團結一致。」

聯邦記錄顯示，韋丁2010年因在美國串謀分銷古柯鹼被判入獄，出獄後進一步勾結墨西哥勢力最強大的「錫那羅亞販毒集團」，成為跨國毒梟，利用大卡車在哥倫比亞、墨西哥、南加州和加拿大之間走私古柯鹼，十多年來一直藏身墨西哥受該集團保護。

除了販毒，韋丁還涉嫌殺人，利用名為「骯髒新聞」(The Dirty News)的加拿大網站發布一名聯邦證人照片，導致該證人去年1月在哥倫比亞第二大城麥德林(Medellín)一家餐廳遭人槍殺。

FBI將韋丁列為十大通緝犯之一，懸賞1500萬元。司法部長邦迪(Pam Bondi)曾形容韋丁是世界上最猖獗、最暴力的毒梟，每年從墨西哥走私60噸古柯鹼倒洛杉磯。

與此同時，FBI洛杉磯分局助理局長戴維斯(Akil Davis)表示，韋丁將於26日在聯邦法院過堂。目前已有36人涉嫌與韋丁販毒集團有關而被捕，當局從相關人等手中繳獲大量毒品、武器、現金，價值數百萬元的汽車、藝術品及珠寶等。

