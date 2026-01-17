我的頻道

賓州11歲男童不滿被要求睡覺 打開槍櫃取回Switch後射殺熟睡父

明州槍案 司法部以「涉嫌妨礙執法」為由調查州長華茲

編譯周辰陽／即時報導
賓州一名男童疑似因不滿被父親管教，憤而拿槍射殺父親。示意圖。（圖／AI生成）
賓州一名男童疑似因不滿被父親管教，憤而拿槍射殺父親。示意圖。（圖／AI生成）

紐約郵報與賓州媒體WGAL引述法院文件報導，一名11歲男孩涉嫌於13日打開家中槍櫃，取回自己被鎖在裡面的任天堂Switch後，開槍射殺父親。

根據法院文件，42歲男子道格拉斯（Douglas Dietz）於當天清晨被發現陳屍於鄧坎農（Duncannon）家中的床上，妻子在旁驚恐不已。賓州州警於凌晨約3時20分接獲通報到場，發現道格拉斯部中彈，夫婦倆2018年收養的兒子克萊頓（Clayton Dietz）則在現場情緒失控，據報不斷喊著「爸爸死了」，並對母親表示「我殺了爸爸」。

道格拉斯的妻子向警方表示，她一直在睡覺，直到一聲巨響將她驚醒，醒來後聞到臥室裡飄著一種類似煙火的氣味，並試圖推動丈夫，但對方毫無反應，隨後聽見類似水滴滴落的聲音，才發現那其實是丈夫的血正滲入床單。

根據報導，案發當天正好是克萊頓的11歲生日。道格拉斯的妻子告訴警方，夫婦倆在午夜過後不久上床睡覺前，還為克萊頓唱了「生日快樂」。克萊頓則向刑警表示，當天與父母相處愉快，但在父親要求他上床睡覺時，對父親「感到生氣」。據報他也承認曾開槍射擊「某人」，事後「確認此人就是他的父親」，並向警方說明他當下一瞬間決定行兇的過程。

克萊頓的任天堂Switch被鎖在家中的槍櫃內，於是趁夜間偷偷行動，從父親的抽屜裡取出鑰匙，隨後設法打開槍櫃，找到Switch以及一把未上膛的槍枝。根據宣誓書內容，克萊頓承認「從槍櫃取出槍枝並裝填子彈，接著走到父親那一側的床邊」，隨後「拉開擊錘並向父親開槍」。

克萊頓供稱自己被憤怒遮蔽了雙眼，開槍時「沒有想過」之後會發生什麼事。道格拉斯的妻子則表示，她知道臥室裡有一個槍櫃，但不知道鑰匙放在哪裡。

克萊頓已被逮捕，並被指控犯下刑事謀殺罪。根據刑事案卷資料，他被拒絕交保，並預計於22日出庭接受初步聆訊。

ICE明州抓捕 美公民遭拖下車關押 「我是殘障人士」

達美航空（Delta Air Lines）。（路透）

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

2026-01-14 10:01
核磁共振儀示意圖。（美聯社）

花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商

2026-01-13 08:48
俄羅斯總統普亭去年8月15日抵達阿拉斯加，與美國總統川普舉行高峰會。 美聯社

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

2026-01-10 09:03
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
國會參院老齡委員會召開聽證會，點名指控中國是跨國詐騙集團的重要幕後推手。圖為以對中鷹派立場而知名的委員會主席斯科特。(聽證會直播截圖，參院老齡委員會提供)

詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許

2026-01-15 10:35
民航機師待遇雖高，但必須受嚴格聯邦法規限制，並且承受許多挑戰與壓力。(美聯社)

美航機師網曬薪水單「有很多0」6位數年薪羨煞網友

2026-01-10 01:05

