古德妻稱現場參加反ICE抗議：我們帶著哨子 他們拿著槍

移民暨海關執法局(ICE )探員7日在明尼阿波利斯開槍擊斃37歲女子蕾妮．古德(Renee Nicole Good)，她的同性伴侶麗貝卡．古德(Rebecca Good)9日打破沈默，指案發當時，她們正在參加反對ICE鎮壓的街頭抗議活動；她說：「我們停下來支持我們的鄰居。我們帶著哨子，他們拿著槍。」

哨子，是當地維權組織「ICE觀察」(ICE Watch)成員用來提醒各地社區ICE可能行動的工具。華盛頓郵報報導，蕾妮和麗貝卡·古德去年剛搬到明尼蘇達州；當地活動人士稱她們是「記錄並抵制」ICE打擊移民行動的成員。

現年40歲的麗貝卡表示，「我們一直教導我們的兒子，無論你來自哪裡，外表如何，都該得到同情和善待。」「蕾妮每天都在實踐這種信念。她就是純粹的愛，純粹的喜悅，純粹的陽光。」

ICE探員羅斯(Jonathan Ross)開槍打死古德，在過去這幾天成為全國關注焦點。聯邦官員聲稱，古德駕駛休旅車撞向執法人員。但明尼阿波利斯地方官員譴責ICE使用致命武力，稱此槍擊事件是「謀殺」。

羅斯以手機拍攝的影片顯示，當蕾妮留在車內，麗貝卡則在車外與ICE探員爭吵。另一名執法人員命令蕾妮下車時，可以聽到麗貝卡對蕾妮大喊要她快開車離開，隨後槍聲響起。蕾妮遭槍殺後，麗貝卡被人拍到痛哭著說：「都是我的錯。」

蕾妮和麗貝卡·古德在搬到明尼蘇達州之前，曾住在密蘇里州 堪薩斯城。她們在堪薩斯城的鄰居弗格森(Jennifer Ferguson)告訴華郵，川普2024年當選總統後，蕾妮和麗貝卡一度打算搬到加拿大 ，「她們說：「我們要離開，我們可以先去加拿大，想清楚下一步該怎麼辦。」

弗格森還表示，蕾妮和麗貝卡都是「非常好的人」，除了送孩子上學，「她們很少出門，她們是都是戀家的人。」蕾妮和麗貝卡共同撫養蕾妮6歲大的兒子。

另一位前密蘇里州鄰居蘿斯(Joan Rose)告訴KMBC電視台，蕾妮和麗貝卡搬到加拿大住了幾個月，然後才定居明尼阿波利斯。蘿斯說：「她(蕾妮)不是恐怖分子，也不是極端分子。她只是一個愛孩子的母親、愛另一半的妻子。」