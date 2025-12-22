我的頻道

南加隱秘公園：賈伯斯的靈性導師、甘地遺骨都在此

後廚髒亂噁爆 上海網紅黃魚麵館被查

墨西哥海軍醫療小飛機在德州外海墜毀 至少5人罹難

編譯陳韻涵／即時報導
墨西哥海軍一架小飛機22日執行醫療轉送任務時，在德州附近海上墜毀，機上共有八人，目前已知五人死亡，搜救行動仍在進行中。 (美聯社)
墨西哥海軍一架小飛機22日執行醫療轉送任務時，在德州附近海上墜毀，機上共有八人，目前已知五人死亡，搜救行動仍在進行中。 (美聯社)

墨西哥海軍的一架醫療小飛機22日下午在德州東部加爾維斯敦(Galveston)附近的海上墜毀，機上共有八人，目前已知五人死亡，搜救行動仍在進行中。

墨西哥海軍聲明指出，這架墨西哥海軍的小飛機當時執行醫療轉送任務，機上有四名海軍軍官和四名平民。

美國海岸防衛隊(Coast Guard)士官貝克(Luke Baker)表示，海岸防衛隊下午3時17分接獲報案，這起空難造成五人死亡。

美聯社報導，發生意外的小飛機上有兩名「米舒與毛烏基金會」(Michou and Mau Foundation)的成員，這個非營利組織專門協助墨西哥的嚴重燒燙傷幼童。

有線電視新聞網(CNN)報導，死者包括一名2歲幼童。

墨西哥海軍表示，「我們已與地方當局協調啟動搜救程序，搜救行動正在進行中。」

加爾維斯敦郡警長辦公室表示，潛水隊、犯罪現場調查小組、無人機小組和巡邏隊人員都已到場，協同處理這起墜機事件。

美國海岸防衛隊、聯邦航空管理局(FAA)、國家運輸安全委員會(NTSB)等單位將著手調查這起墜機事故的原因，墨西哥海軍則表示，正與墨西哥駐休士頓領事館協調相關事宜。

共和黨德州聯邦眾議員杜因。（路透）

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

2025-12-17 11:42
小川普已與棕櫚灘名媛貝蒂娜‧安德森(Bettina Anderson)訂婚。(路透)

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

2025-12-16 09:53
昔日知名童星變得蓬頭垢面、衣衫襤褸。示意圖（歐新社）

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

2025-12-22 12:00
警方調查布朗大學槍案，公布監視錄影和嫌疑人的照片。(路透)

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

2025-12-18 21:55
亞利桑納州一名護理師2年半前辭去工作，全職經營自助洗衣店，2024年營收約為47.5萬元。示意圖，照片中非當事人。(美聯社)

每周工作6小時 年收近50萬 亞州女辭護士開洗衣店賺到自由

2025-12-19 01:00
監視器拍攝到布朗大學槍案兇嫌瓦倫特在阿拉莫租車公司取車的畫面。（路透）

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

2025-12-19 09:11

