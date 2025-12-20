北佛州破獲性販運集團 救出43失蹤兒 最小僅1歲

我的頻道

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

編譯彭馨儀／即時報導
25個聯邦、州及地方執法機構合作、破獲北佛州一個人口性販運集團，成功救出43名失蹤兒童，並逮捕9名嫌犯，其中年齡最小的受害者僅有一歲。(美聯社)
25個聯邦、州及地方執法機構合作、破獲北佛州一個人口性販運集團，成功救出43名失蹤兒童，並逮捕9名嫌犯，其中年齡最小的受害者僅有一歲。(美聯社)

美國法警局(U.S. Marshals Service, USMS)宣布破獲一個人口性販運集團。執法部門於北佛州，展開為期兩周的「北極光行動」(Operation Northern Lights)，成功救出43名失蹤兒童，並逮捕9名嫌疑人。令人揪心的是，受害者中最小者年僅一歲，部分兒童甚至被跨州轉運。

美國法警格雷格·萊爾傑達爾(Greg Leljedal)表示，這次行動前所未有。執法區域跨越佛州14個郡，並延伸至田納西、密西西比和路易斯安納州

獲救者中包括一名此前在佛州萊昂郡(Leon County)失蹤的一歲幼兒，最終在路易斯安納州巴頓魯治(Baton Rouge)被尋獲；另一名來自奧卡魯薩郡(Okaloosa County)的一歲男孩，則在密西西比州傑克遜(Jackson)市郊外與一名17歲少年一同被救出。此外，還有13歲及至15歲青少年分別在傑克遜維爾(Jacksonville)和奧卡拉(Ocala)安全獲救。

聖塔路莎郡(Santa Rosa County)警長辦公室副警長蘭迪·蒂夫特(Randy Tifft)指出，現代人口販運的手段極具欺騙性。許多嫌犯利用網路社交應用程式，鎖定在學校或家庭中遭遇挫折、心理脆弱的青少年，透過威脅或誘騙手段迫使他們出門見面，進而實施控制。

9名嫌犯面臨包括人口販運、危害兒童安全及妨礙監護權等多項重罪。當局強調，這次行動不僅是為了抓捕罪犯，更重要的是解救這些被定義為「嚴重失蹤」(Critically Missing），也就是涉及家庭暴力、犯罪暴露、藥物濫用或性剝削高風險的未成年人。

「北極光行動」凝聚了25個聯邦、州及地方機構、共80多名專業人員的力量。USMS數據顯示，自2015年人口販運被害人正義法(the Justice for Victims of Trafficking Act of 2015，JVTA)賦予法警協助處理失蹤兒童案件以來，已協助救出近4000名兒童，尋回成功率66%。

「每個孩子都應該享有安全，」國土安全調查局(HSI)官員表示，「我們不會放棄任何一個孩子。」隨著聖誕佳節臨近，這43名脫離險境的孩子，可以回家過節，也能走上療癒之路。

佛州 路易斯安納州 密西西比州

未涉反壟斷 FTC核准Nvidia 50億入股英特爾

