布朗大學槍擊案／兇嫌退學20多年後犯案 動機不明

新罕布夏州檢察長福爾梅拉(John Formella)辦公室19日發表聲明表示，驗屍結果確認布朗大學(Brown University)校園槍擊 兇嫌、48歲葡萄牙 公民內維斯·瓦倫特(Claudio Neves Valente)16日晚間在一處倉庫開槍自盡，遺體直到18日才被發現。同樣來自葡萄牙、曾與瓦倫特就讀同所大學的麻省理工學院(MIT)物理教授洛萊羅(Nuno Loureiro)，15日在麻州布魯克萊恩(Brookline)住家遭到瓦倫特開槍之後，16日則在醫院宣告不治。

瓦倫特從布朗大學物理研究所退學20多年後，為何13日回到學校開槍造成2名學生死亡、9人受傷，緊接著又到波士頓郊區開槍打死洛萊羅，調查人員19日仍設法釐清其作案動機。內維斯·瓦倫特出生於首都里斯本北部約75哩的新托里什(Torres Novas)，洛萊羅則來自維塞烏(Viseu)，遇害之前主持MIT規模最大的核融合實驗室。

羅德島州 普羅維登斯(Providence)警察局長佩雷斯(Oscar Perez)表示，調查人員研判內維斯·瓦倫特是獨自犯案。

葡萄牙外交部長藍格爾(Paulo Rangel)19日表示，布朗大學校園槍擊與洛萊羅槍擊的兇嫌竟然是葡萄牙人，讓葡國政府高度震驚。

藍格爾對葡萄牙新聞社(Lusa)說，葡萄牙全面配合槍擊調查，調查行動「還有很長一段路要走」。

麻州聯邦檢察官莉亞‧富利(Leah Foley)說，內維斯·瓦倫特2001年向布朗大學申請休學(leave of absence)到2017年取得綠卡之間那幾年的行蹤，目前仍不清楚。

羅德島州檢察長奈倫哈(Peter Neronha)表示，內維斯·瓦倫特犯案動機為何，迄今仍有「許多未知數」。

普羅維登斯警方指出，內維斯·瓦倫特犯下校園槍擊後要離開羅德島州時，把一張緬因州車牌蓋在租用汽車的車牌上，企圖掩飾身分。