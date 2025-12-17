布朗大學2死槍案兇嫌仍在逃 紐時曝警2度鬧烏龍 川普生氣了

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
美國布朗大學13日發生槍擊案，造成2死9傷，案發過去4天尚未捕獲槍手；當局16日追加公布相關監視器畫面。(路透)
紐約時報報導，美國常春藤盟校布朗大學13日下午驚傳槍響，一名蒙面男子闖入教室開火，造成2名學生喪命與9人受傷。校方與警方兩度鬧烏龍，宣稱疑涉案槍手落網，最終都證實誤判。槍擊案至今過去4天，槍手身分與行蹤依舊成謎。美國總統川普17日晚間發文怒飆，布朗大學監視器太少，有關當局責無旁貸。

川普17日凌晨發文表示：「為什麼布朗大學的監視器這麼少？這根本沒有任何藉口。這在現代社會簡直荒唐到極點！！！」

這起槍擊案發生在13日下午4時左右，當時正值秋季期末考第二天，許多學生在工學院大樓自習與考試，期間一名戴面罩的黑衣男闖入一間教室，近距離開火後迅速逃離現場。警方約4時5分接獲報案，但槍手已消失在普羅維登斯市區街頭。

校方4時30分左右發布首個「槍手行凶中」警報，要求全校師生就地避難。校園與周邊社區隨後湧入約400名執法人員，大規模封鎖道路並逐棟搜索。警方當晚僅能描述嫌犯為「身穿黑衣的男性」，並未尋獲作案槍枝。

案發後約半小時，布朗大學一度發布通知稱「一名嫌疑人已被拘留」，但隨即撤回，稱遭短暫拘留者並非槍手。這是警方及校方第一次誤判情勢。

14日凌晨，警方與聯邦調查局（FBI）根據手機定位線索，在距離校園約20分鐘車程的一家旅館拘留一名男子，並在房內發現2把槍枝。清晨，校方宣布解除避難令，警方也對外表示「不再尋找其他嫌犯」，校園逐步恢復活動。

然而，檢方14日晚間收到關鍵證據的鑑識結果，確認這名男子與槍擊案無關，僅為案件關係人。警方隨即釋放男子，並在深夜記者會上宣布重啟追緝。羅德島州檢察長內隆哈（Peter Neronha）坦言，調查方向必須全面修正。

隨著追捕再度展開，警方15日公布新的監視器畫面，顯示一名身高約173公分、體型結實、身穿深色衣物並戴醫療口罩的男子，在案發前數小時於市區活動，疑似正踩點觀察狀況。

至今槍案發生超過4天，槍手仍然逍遙法外，FBI懸賞最高5萬美元，徵求能協助逮捕並定罪槍手的線索，布朗大學校區及周邊仍人心惶惶。

