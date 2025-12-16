名導羅伯雷納夫婦遭割喉亡 毒癮兒被捕…前1天在派對激烈爭吵

我的頻道

編譯陳韻涵／綜合報導
「當哈利遇上莎莉」名導演羅伯雷納（左）和妻子蜜雪兒辛格雷納（右）不幸在家中遇刺身亡，震驚電影圈及影迷。（美聯社）
奧斯卡78歲名導羅伯雷納(Rob Reiner)與68歲的妻子蜜雪兒辛格雷納(Michele Singer Reiner)14日被發現身中多刀，陳屍洛杉磯布倫特伍德(Brentwood)自宅。案發前一天，雷納32歲的兒子尼克(Nick)與雙親在一場派對上激烈爭吵，而雷納夫妻14日預約到府按摩卻未應門，住在對街的女兒羅米(Romy)上門查看，才讓這起人倫悲劇曝光。羅米告訴警方，尼克涉嫌重大，他15日已遭警方羈押且不得保釋，檢方16日將決定是否提出正式指控。

預約到府按摩 卻未應門

每日郵報(Daily Mail)報導，羅伯與蜜雪兒14日下午2時許預約到府按摩，按摩師傅依約前來按門鈴，許久無人回應便離開。

羅伯與蜜雪兒的28歲女兒羅米(Romy)住在父母家對面，她察覺有異便登門查看，赫然發現雙親陳屍在價值1350萬元的豪宅中，喉部等身體部位有多處穿刺傷。

警方14日下午3時40分獲報到場，稱死者遭利器刺殺身亡，指此案為「明顯的凶殺案」。

眾星派對 兇嫌行為瘋狂

「眾生相雜誌」(People Magazine)引述消息人士說法報導，羅伯、蜜雪兒和尼克13日晚間共同出席由著名喜劇演員柯南歐布萊恩(Conan O'Brien)主持的節慶派對，「尼克的行為很瘋狂，逢人就問對方是否很有名，把大家都嚇壞了」。

在雷納夫妻準備離開派對前，尼克與父母發生「非常激烈、音量極大的爭吵」；在場的眾多一線明星與賓客都聽得見爭吵聲，眾人對此感到擔憂。

羅伯與蜜雪兒隨後一起離開派對會場，不清楚尼克是否也跟著離開。

美聯社報導，雷納的女兒發現雙親陳屍家中後，可能告訴警方，尼克「必須被列為嫌疑人」，因為他「很危險」；尼克有吸毒的前科，且精神健康狀況不穩定。

羅伯與蜜雪兒被發現身亡後數小時，警方15日依涉犯重罪謀殺的名義拘捕尼克。

警方拒保釋 今移交檢調

洛杉磯郡警局紀錄顯示，尼克15日上午被依涉犯聯邦謀殺罪登錄立案，目前羈押在監獄中；獄方紀錄一度顯示尼克的保釋金定為400萬元，但警方後來認定尼克「有責任」對父母的死亡負責，裁定不得保釋。

尼克並未透露犯案動機，也不清楚他是否有請律師；警方訂16日將此案移交檢方，檢調將考慮是否對尼克提出正式指控。

雷納在1970年代因在電視影集「一家人」(All in the Family)中，飾演直言不諱的自由派女婿而成為家喻戶曉的人物。之後，他成為1980與1990年代好萊塢最成功的電影導演之一，代表作包括「搖滾萬萬歲」(This Is Spinal Tap)、「當哈利遇上莎莉」(When Harry Met Sally)、「公主新娘」(The Princess Bride)、「戰慄遊戲」(Misery)以及「軍官與魔鬼」(A Few Good Men)。近年來他放慢了電影製作的步調，但仍執導了「搖滾萬萬歲」的續集，並於9月上映。

雷納長期直言不諱地支持自由派議題，並向民主黨候選人捐款。前總統歐巴馬、洛杉磯市長貝斯(Karen Bass)與加州州長紐森(Gavin Newsom)都發表聲明，對雷納夫婦表達哀悼。

殺害父母的尼克雷納，長期有毒癮問題，精神狀態並不穩定。（美聯社）
