俄州警擊斃小偷孕婦「獲判無罪」家屬痛哭喊不公平

死者楊格的祖母聽到判決後崩潰痛哭，高喊「不公平！」，旁人勸慰。（美聯社）

俄亥俄州非裔 孕婦楊格(Ta'Kiya Young)去年8月因在超市偷酒被警察勒令下車但未聽從、甚至踩油門向前開，遭警一槍擊 斃；開槍警員格拉卜(Connor Grubb)被控謀殺等多項罪名，21日被判無罪。

格拉卜若罪名成立，原本面臨終身監禁。

楊格的祖母聽到判決後崩潰痛哭，高喊「不公平！」 法官隨後宣布格拉卜可自由離開。

楊格家律師沃爾頓(Sean Walton)說這起案件是是美國雙重司法體系的惡果，並誓言要繼續對事發地點布倫登鎮(Blendon Township)和警察局長提起訴訟。楊格的祖母納丁·楊格(Nadine Young)目前獨自撫養兩個曾孫，分別8歲、5歲。

沃爾頓認為，哥倫布市(Columbus)最近發生一些警察殺人事件，有些警察經手個案未涉及槍枝武器、或者只因微不足道的行為就升格為謀殺，心懷非理性的恐懼。

辯護律師柯林斯(Mark Collins)說，被告格拉卜執勤時奪走一條生命，事後又意識到另一條生命也逝去，背負這樣的重擔極其痛苦，身為執法人員在這種處境下還被控以重罪謀殺，令人無法接受，議員應改革俄州大陪審團制度。

格拉卜針對2023年8月24日21歲楊格的死亡指控拒不認罪；指控包括謀殺、過失殺人和重罪攻擊。

富蘭克林郡(Franklin County)普通訴訟法院法官大衛楊(David Young)撤銷與楊格嬰兒死亡相關10項指控中的4項，同意辯方律師觀點，也就是，檢方未能提供證據證明格拉卜槍擊楊格時知道她懷孕七個月。

陪審團觀看視頻，並聽取武力使用等專家以及當時同行執勤警官莫伊尼漢(Erick Moynihan)的證詞；格拉卜的證詞僅以書面聲明呈現，檢方無法直接質詢。

事發當時，兩名警員因有人舉報楊格在超市裡偷酒而走近她停放的汽車，楊格搖下車窗抗議，兩名警官對她破口大罵並命令下車；格拉卜左手放在引擎蓋上，右手用槍指著楊，楊格說：「你們要開槍打我嗎？」

錄影顯示，楊格隨後打方向燈，車子緩緩向前駛向格拉卜，格拉卜朝她開槍。

格拉卜聲明，當時他站在楊格車前是為了提供支援並保護其他人，聽到楊格未沒服從莫伊尼漢命令後拔槍，後來車子朝他駛去，他感覺被撞到腿和脛骨，身體被撞得離地，於是開槍。