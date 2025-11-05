車門打不開致5人亡 特斯拉設計瑕疵挨告

我的頻道

編譯中心／綜合報導
電動車大廠特斯拉因威斯康辛州一起火燒車事故遭提告。這起車禍導致一輛Model S上的五名乘客全數罹難，因設計瑕疵無法開啟車門。(示意圖，美聯社)

電動車大廠特斯拉(Tesla)因威斯康辛州一起火燒車事故遭提告。這起車禍導致一輛Model S上的五名乘客全數罹難，據稱他們因設計瑕疵無法開啟車門，最後受困車內喪生。

路透報導，這輛Model S轎車於2024年11月1日在威斯康辛州麥迪遜(Madison)郊區維羅納(Verona)衝出道路撞上樹木時，來自威州克蘭登(Crandon)的54歲傑佛瑞．包爾(Jeffrey Bauer)與55歲的蜜雪兒．包爾(Michelle Bauer)是車上乘客。兩人於隔日身亡。

根據包爾夫婦四名子女今年10月31日提出的訴狀指出，這對夫妻之所以喪命，是因為Model S的鋰離子電池組導致電子門系統失靈。警方表示，在車內前座找到數具屍體，顯示他們急著要離開車子卻無法逃離。

他們的子女說，特斯拉根據過去的火災事件已知這種情況可能發生，但仍「蓄意偏離已知且可行的安全作法」。

總部設於德州奧斯汀(Austin)、由億萬富翁馬斯克(Elon Musk)領導的特斯拉，沒有回覆置評請求。

特斯拉也遭兩名大學生的家屬提告，他們去年11月在舊金山郊區發生的Cybertruck車禍中喪生，據稱是因車門把手設計問題而被鎖在燃燒的車內。

今年9月，國家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration)披露，因有報導指出車門把手可能失靈，已對部分特斯拉車門可能出現缺陷展開調查。

包爾夫婦的子女表示，像蜜雪兒．包爾等Model S後座乘客在車禍後特別容易受傷，因為他們必須掀開地毯才能找到一個金屬扣環來逃生，而這個操作並不直觀。

根據訴狀，一名附近的住戶向911報案時表示，她聽到包爾一家在車內傳出尖叫聲。

根據訴狀：「特斯拉的設計選擇構成一個極可預見的風險：倖存於車禍的乘客可能受困於燃燒的車內。」

