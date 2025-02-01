華府空難／雷根機場附近 FAA無限期限制直升機飛行

初步調查顯示，29日與美國航空5342航班在雷根華盛頓國家機場的陸軍黑鷹直升機飛得太高，是造成空難的主要原因。(路透)

1月29日黑鷹直升機與美航客機空中相撞後，各單位仍在調查事件經過及究責。飛行紀錄顯示，黑鷹直升機的飛行高度超出航高限制多達100呎，連川普 總統也發貼文說「飛得太高了」；聯邦航空管理局(FAA)31日決定無限期限制雷根華盛頓國家機場附近的直升機飛行。

飛行紀錄追蹤網站FlightRadar24顯示，黑鷹直升機飛越東波多馬克公園(East Potomac Park)時高度為200呎，是該航線允許的最大高度，但飛過波多馬克河(Potomac River)時卻爬升至300呎，一直保持此高度直到墜機前幾秒鐘，然後迅速下降至200呎；同時黑鷹似乎也轉向河中心，偏離沿河東岸飛行的標準航線，使其更靠近機場側。FlightRadar24發言人佩臣尼克(Ian Petchenik)提醒，黑鷹的飛行追蹤數據並不完美，因為它發送的是S模式(Mode S)訊號，只傳輸高度和飛機識別等基本數據。

川普1月31日在「真實社群」(Truth Social)貼文稱「黑鷹直升機飛得太高了，遠遠超出了200呎限制。這其實沒那麼複雜，對嗎？」

FAA一名官員告訴路透，該機構將禁止大部分直升機飛越機場附近兩條航線的部分區域，只允許警用和醫療直升機飛越機場和附近橋梁間之區域，並等待全面評估，目前尚不清楚這些限制將持續多久。據國會政府稽核處(Government Accountability Office)2021年報告，截至2019年的三年內，雷根機場30哩範圍內共有8萬8000次直升機飛行，約3萬3000是美軍飛行、1萬8000次是執法單位飛行。