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失事黑鷹直升機事發時在幹嘛？官員曝：演習秘密撤離計畫

川普性別政令發酵 公務員被要求改電郵簽名檔

華府空難／雷根機場附近 FAA無限期限制直升機飛行

編譯廖振堯／綜合報導
初步調查顯示，29日與美國航空5342航班在雷根華盛頓國家機場的陸軍黑鷹直升機飛得太高，是造成空難的主要原因。(路透)
初步調查顯示，29日與美國航空5342航班在雷根華盛頓國家機場的陸軍黑鷹直升機飛得太高，是造成空難的主要原因。(路透)

1月29日黑鷹直升機與美航客機空中相撞後，各單位仍在調查事件經過及究責。飛行紀錄顯示，黑鷹直升機的飛行高度超出航高限制多達100呎，連川普總統也發貼文說「飛得太高了」；聯邦航空管理局(FAA)31日決定無限期限制雷根華盛頓國家機場附近的直升機飛行。

飛行紀錄追蹤網站FlightRadar24顯示，黑鷹直升機飛越東波多馬克公園(East Potomac Park)時高度為200呎，是該航線允許的最大高度，但飛過波多馬克河(Potomac River)時卻爬升至300呎，一直保持此高度直到墜機前幾秒鐘，然後迅速下降至200呎；同時黑鷹似乎也轉向河中心，偏離沿河東岸飛行的標準航線，使其更靠近機場側。FlightRadar24發言人佩臣尼克(Ian Petchenik)提醒，黑鷹的飛行追蹤數據並不完美，因為它發送的是S模式(Mode S)訊號，只傳輸高度和飛機識別等基本數據。

川普1月31日在「真實社群」(Truth Social)貼文稱「黑鷹直升機飛得太高了，遠遠超出了200呎限制。這其實沒那麼複雜，對嗎？」

FAA一名官員告訴路透，該機構將禁止大部分直升機飛越機場附近兩條航線的部分區域，只允許警用和醫療直升機飛越機場和附近橋梁間之區域，並等待全面評估，目前尚不清楚這些限制將持續多久。據國會政府稽核處(Government Accountability Office)2021年報告，截至2019年的三年內，雷根機場30哩範圍內共有8萬8000次直升機飛行，約3萬3000是美軍飛行、1萬8000次是執法單位飛行。

國家運輸安全委員會(National Transportation Safety Board，NTSB)委員英曼(Todd Inman)表示已經找到了狀態尚好的黑鷹直升機黑盒子，看起來沒有損壞，不過不會立即公布資訊。駕駛艙的語音記錄器則出現了浸水問題，調查人員目前正在處理，他們非常有信心能從該設備中獲取資訊。

過去民航機駕駛經常報告雷根華盛頓國際機場降落時遇到直升機，且險些釀成意外。圖為美...
過去民航機駕駛經常報告雷根華盛頓國際機場降落時遇到直升機，且險些釀成意外。圖為美國奧運滑冰金牌得主柯瑞根(Nancy Kerrigan，右)1月30日痛悼美國滑冰新星隕歿。(歐新社)

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