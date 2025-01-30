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花滑選手登上美航死亡班機 3人疑為華裔

客機撞直升機67人恐全數罹難 川普發表談話

花滑選手登上美航死亡班機 3人疑為華裔

世界新聞網李芊芊／即時報導
花滑選手遇難名單。channel2now
花滑選手遇難名單。channel2now

美國航空子公司一架載64人客機昨晚在雷根華盛頓國家機場附近與一架美軍黑鷹直升機空中相撞後雙雙墜河，機上乘客包括青少年花式滑冰選手、他們的母親和俄羅斯籍教練。

美聯社及紐約郵報報導，波士頓滑冰俱樂部執行長 Doug Zeghibe 在周四的新聞發佈會上表示，遇難者包括滑冰選手 Jinna Han和母親Jin、 Spencer Lane和母親Molly，以及曾獲得世界冠軍的教練Evgenia Shishkova 和 Vadim Naumov。

他說，這將對我們的社區產生深遠的影響。

美國花式滑冰協會在一份聲明中表示，數名花式滑冰選手、教練及其家屬在參加周日於堪薩斯州威契塔市（Wichita）結束的「花式滑冰錦標賽」後，搭乘這架商業班機。

美國花滑協會表示：「我們對這場無法言喻的悲劇深感悲痛，並將罹難者的家屬緊緊繫在我們心中。」

媒體channel2now公佈的乘坐失事航班的美國花滑選手名單中，根據姓名推測3人疑為華裔

美國航空公司在華盛頓和威契塔設立了熱線電話和中心，供人們尋找可能搭乘周三墜機航班的家人的資訊。熱線電話為 1-800 679 8215。

華裔 俄羅斯 波士頓

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