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世上航管最嚴區爆空難 1張圖看華府墜機地點

雷根機場附近飛機相撞 華府目擊者稱「火花四濺像煙火」

中央社／華盛頓29日綜合外電報導
美國航空編號5342客機29日在華盛頓特區雷根國家機場附近與美軍黑鷹直升機相撞，消防緊急單位出動現場進行搜救。(歐新社)
美國航空編號5342客機29日在華盛頓特區雷根國家機場附近與美軍黑鷹直升機相撞，消防緊急單位出動現場進行搜救。(歐新社)

美國一架搭載64人的客機29日晚間在雷根華盛頓國家機場附近與一架美軍黑鷹直升機在空中相撞後墜河，有目擊者形容當時空中火花四濺，宛如大型煙火。

法新社報導，這架客機是美國航空（AA）子公司PSA航空公司（PSA Airlines）執飛的龐巴迪（Bombardier）區域客機，從堪薩斯州威契塔（Wichita）起飛，晚間9時左右在雷根華盛頓國家機場（Ronald Reagan Washington National Airport）準備進場時與一架UH-60黑鷹（Black Hawk）直升機在空中相撞。

美航表示，客機上有60名乘客和4名機組人員。美國軍方人員說，這架直升機搭載3名軍人，目前尚不清楚他們的狀況。

美國軍方發言人表示，這架直升機當時正進行訓練飛行。

華盛頓郵報」引述不具名消息人士說法報導，警方已開始從波多馬克河（Potomac River）打撈到多具遺體。

根據美國聯邦航空總署（FAA）說法，機場將持續關閉到至少31日清晨5時。

目擊者舒曼（Ari Schulman）表示，他開車回家時，看到上方夜空火花四濺，看起來像是大型煙火。

他告訴美國有線電視新聞網（CNN），「一開始我看到這架飛機，看起來很好、很正常」，即將進場。他說：「3秒鐘後，它（飛機）一整個右傾…我可以看到它的底側，亮起亮黃色，下面火花四濺，看起來像焰火筒。」

美國總統川普表示他已聽取相關簡報，並談到若有人罹難，「願上帝保佑他們的靈魂」。

川普並在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文，質疑為何塔台沒指示直升機要怎麼做，而是問他們是否看到這架客機，並說這個糟糕的情況原本應可避免。

CNN提到，華府氣溫接近攝氏10度，但波多馬克河目前水溫僅約攝氏1.6度。

根據美國國家氣象局（U.S. National Weather Service）說法，人在1.6度的水中，可能短短3分鐘內就會失去靈活性，並在15到30分鐘內失去知覺。在這種情況下，存活時間估計在30分鐘到90分鐘。

雷根機場飛機相撞墜機地圖
雷根機場飛機相撞墜機地圖

川普 社群媒體 華盛頓郵報

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